Paliativos del Hospital del Sur asiste a 173 pacientes en un año

La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital del Sur completó su primer año de actividad atendiendo a 173 personas hospitalizadas y gestionando 199 consultas externas. Este recurso se puso en marcha a finales de 2024 y se estimó que daría servicio a 164 pacientes. Con ello, los pacientes de la comarca evitan trasladarse al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La unidad, ubicada en la primera planta, dispone de un área de hospitalización con ocho camas y una zona de consultas con tres despachos. Asimismo, cuenta con una veintena de profesionales, entre los que se encuentran médicos, enfermeras, técnicos auxiliares en cuidados de enfermería y celadores.

La unidad actúa de forma coordinada con el programa de Atención Paliativa a Domicilio de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, que desde su puesta en marcha, en octubre de 2024, ha atendido a más de 200 pacientes. Esta prestación también se ha implantado de forma progresiva hasta cubrir el sur de Tenerife y la zona básica de salud de Icod, que también abarca a los municipios de Garachico y El Tanque.

El programa combina cuidados domiciliarios y hospitalarios. Incluye seguimiento telefónico y una línea directa para resolver dudas o ajustar tratamientos, tanto de pacientes como de familiares.

La actividad principal de cuidados paliativos se sigue concentrando en el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria. En 2025 registró 1.065 primeras consultas de pacientes de todas las zonas básicas de salud asociadas al centro hospitalario, además de 6.351 consultas sucesivas, 2.158 telefónicas y más de 800 ingresos.

La Unidad de Cuidados Paliativos fue de las primeras en ponerse en marcha en España y a principios de 2025 recibió el Premio a la Excelencia Clínica Profesional. n