La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos

La fase de cimentación de las obras de canalización del barranco de La Carnicería están a punto de concluir y darán paso a la excavación del terreno hasta una profundidad aproximada de 15 metros, equivalente a un edifico de cinco plantas. Hasta ahora, el grueso de esta actuación, decisiva para la construcción del nuevo Mercado Municipal de La Laguna en su antigua ubicación de la plaza del Adelantado, se ha centrado en los trabajos de consolidación de la ladera del barranco y en la instalación de un sistema de pilotajes subterráneos, por lo que su avance apenas ha podido ser apreciado por la ciudadanía.

Esta situación cambiará en el plazo de dos meses, cuando comience la excavación que extraerá 20.000 metros cúbicos de material, lo que permitirá la ejecución de un cajón de unos 4.000 metros cúbicos de hormigón.

Aunque las abundantes lluvias de los últimos meses han supuesto una ralentización de los trabajos, el grado de ejecución de las obras está ya cerca de su ecuador, explica el Gobierno municipal. Se trata de uno de los principales proyectos que proyecta el Ayuntamiento de La Laguna en el presente mandato. El mismo cuenta con un presupuesto de ejecución de 9,5 millones de euros. Además de propiciar la construcción del edificio del futuro mercado, el nuevo trazado del barranco viene a sumarse a las infraestructuras hidráulicas necesarias para reducir el riesgo de inundaciones de la ciudad.

Según los estudios técnicos realizados, con esta intervención el barranco La Carnicería dispondrá de una sección de cauce suficiente para albergar el caudal asociado a un periodo de retorno de 500 años. El proyecto de ejecución cuenta con los informes favorables de los departamentos de Infraestructuras Hidráulicas y Recursos Hidráulicos del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf). El encauzamiento de este cauce es «una obra de ingeniería de gran exigencia técnica, debido a la naturaleza del terreno, que requiere cimentaciones especiales», apuntó el Gobierno local.

El actual trazado del barranco La Carnicería transcurre por debajo de la parcela en la que está prevista la edificación del futuro Mercado de La Laguna, que además del nuevo edificio conlleva la construcción de un estacionamiento subterráneo y de una nueva plaza. Por este motivo, «se hacía preciso modificar el trazado de la canalización del cauce del barranco en el tramo que discurre entre el Camino de San Roque y el Palacio de Justicia».

Licitar el nuevo Mercado

En paralelo, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna está trabajando en el procedimiento para licitar la redacción del proyecto del Mercado, cuyos condicionantes esenciales serán contar con unas instalaciones modernas, funcionales y que se ajusten a las necesidades de las recoveras y los recoveros. Al tiempo, será una edificación integrada en el entorno patrimonial de la plaza del Adelantado. En su trasera, las obras del barranco de la Carnicería arrancaron de manera oficial el 29 de enero de 2025, transcurridos 18 años del cambio de ubicación.

En la actualidad, el Mercado Municipal de La Laguna se encuentra en la plaza del Cristo, tras su cierre y traslado en el año 2007, a causa de problemas estructurales. «Desde el año 2019, nos fijamos este proyecto como una de nuestras prioridades en materia de obras y, a lo largo de este camino, hemos tenido que solventar importantes dificultades técnicas, como la necesidad de abordar esta canalización del barranco y cumplir así con el requerimiento que nos trasladó el Consejo Insular de Aguas de Tenerife», explicó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez.

Fue en julio de 2021 cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la contratación de la dirección de obra y proyecto para canalizar el barranco de La Carnicería, en el tramo de Gonzaliánez, entre el camino El Roque y el palacio de justicia. Este proyecto obtuvo su aprobación definitiva en marzo del año 2023.