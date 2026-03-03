Costas respalda el proyecto que cambiará el litoral de Puerto de Santiago

El acondicionamiento y la mejora de la playa de Puerto de Santiago, el charco Los Chochos, la piscina natural de Isla Cangrejo y de la zona de Las Bajas y su entorno es un proyecto que cuenta con siete millones de presupuesto. La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario y el Ayuntamiento de Santiago del Teide impulsan y agilizan las autorizaciones pertinentes para desarrollar el proyecto básico y de ejecución ya adjudicado.

El ámbito objeto de esta actuación abarca una superficie superior a 7.000 metros cuadrados e incluye la rehabilitación medioambiental y paisajística, así como la mejora de la accesibilidad en esta franja de la costa santiaguera con el propósito de convertir este espacio en el «pulmón verde de la zona».

La previsión del gobierno que lidera Emilio Navarro es ejecutar los trabajos en cuatro fases. La primera que se pretende realizar se corresponde con la conexión del Paseo de La Hondura con el tramo peatonal de la playa de Puerto de Santiago. Para ello, se llevará a cabo un tratamiento paisajístico en forma de bancal en talud natural existente en la playa de la localidad más poblada de Santiago del Teide. Además, se pretende peatonalizar el tramo final de la vía Agustín León hasta la calle La Sirena y conectar la plaza Agustín León con el aparcamiento de la playa, a través de un sendero a desarrollar en el propio talud natural.

En la segunda fase se acondicionará o se sustituirá la red de saneamiento colgante en el talud para su integración en el medio natural, procediendo a la instalación de una pasarela que discurrirá por encima de la red de saneamiento, así como conectar la playa con el charco de Los Chochos y su entorno.

La tercera de las fases contempla la adecuación de la carretera que sirve de acceso a la entrada de la piscina natural. En este punto, también se dotará al espacio de zonas de terrazas para tomar el sol mediante el uso de materiales y elementos desmontables.

El último tramo del proyecto consistirá en acondicionar el sendero de acceso hacia los diferentes puntos de baño y en dotar al enclave de plataformas que favorezcan el acceso al baño desde el citado sendero y desde los diferentes puntos de baño, todo ello completado con más soláriums.

Noticias relacionadas

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, defiende que este proyecto contribuirá al desarrollo de la costa del municipio y favorecerá el crecimiento económico de la zona, además de responder a una demanda y un propósito planteado hace años por vecinos, comerciantes y autoridades. El regidor mantuvo un encuentro con el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canarios, Antonio Manuel Acosta, a fin de avanzar en las autorizaciones que se precisan para materializar este proyecto.