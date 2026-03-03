Cerrados los accesos al Teide por placas de hielo en la calzada

El Cabildo de Tenerife ha procedido al cierre temporal de los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide debido a la presencia de placas de hielo en la calzada.

En concreto, permanecen cerradas al tráfico la TF-24 y la TF-21 como medida preventiva ante la acumulación de hielo registrada durante la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención.

Los servicios de conservación de carreteras trabajan desde primeras horas en la inspección y acondicionamiento de las vías, evaluando de forma continua el estado del firme para proceder a su reapertura en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.

Desde la Corporación insular se solicita a la ciudadanía que evite desplazamientos hacia la zona mientras se mantenga el cierre, y que consulte el estado actualizado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de planificar cualquier trayecto.

El Cabildo insiste en la importancia de extremar la precaución ante posibles cambios meteorológicos, recordando que estas medidas se adoptan con carácter preventivo para preservar la seguridad de las personas.