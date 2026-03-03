Cerrados los accesos al Teide por placas de hielo en la calzada
El Cabildo de Tenerife clausura de forma preventiva las carreteras TF-24 y TF-21 por acumulación de hielo y pide evitar desplazamientos a la zona
El Cabildo de Tenerife ha procedido al cierre temporal de los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide debido a la presencia de placas de hielo en la calzada.
En concreto, permanecen cerradas al tráfico la TF-24 y la TF-21 como medida preventiva ante la acumulación de hielo registrada durante la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención.
Los servicios de conservación de carreteras trabajan desde primeras horas en la inspección y acondicionamiento de las vías, evaluando de forma continua el estado del firme para proceder a su reapertura en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.
Desde la Corporación insular se solicita a la ciudadanía que evite desplazamientos hacia la zona mientras se mantenga el cierre, y que consulte el estado actualizado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de planificar cualquier trayecto.
El Cabildo insiste en la importancia de extremar la precaución ante posibles cambios meteorológicos, recordando que estas medidas se adoptan con carácter preventivo para preservar la seguridad de las personas.
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
- La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
- Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas