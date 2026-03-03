Las dos caras del Teide: de un manto blanco a la nada mientras espera la llegada de la borrasca Regina a Tenerife

Las dos caras del Teide. Una manera sencilla y clara de describir como se encuentra el punto más alto de España a la espera de la llegada de la borrasca Regina a Tenerife. Mientras los avisos por fenómenos costeros adversos, fuertes rachas de viento y hasta nevadas en la cara norte del volcán se suceden, la cara sur muestra una estampa más común de la época veraniega.

El Cabildo de Tenerife se apresuró esta mañana a cerrar los accesos por la TF-24 y la TF-21, ambas en el lado norte del Teide, debido a la presencia de placas de hielo sobre la calzada. Tras una noche donde las temperaturas volvieron a rayar bajo cero, el Parque Nacional se prepara para conocer a Regina y ver si la relación entre ambos termina con la mágica imagen del volcán y sus alrededores nevados.

Nevadas en La Palma y Gran Canaria

La noche del lunes y la madrugada del martes no solo dejó precipitaciones en forma de nieve en Tenerife. La Palma y Gran Canaria también registraron temperaturas bajo cero y amanecieron con zonas blancas en diversos puntos de sus cumbres. Al igual que en Tenerife, el Cabildo grancanario ha determinado el cierre de varias carreteras para evitar problemas en los accesos al Pico de las Nieves y a Los Pechos.

Nieve en el Teide en una imagen de archivo / ED

Se espera que, a partir de la noche del martes 3 de marzo, Regina se acerque lo suficiente para que se registre una mayor cantidad de nieve en las cotas más altas del Archipiélago Canario. En las distintas imágenes satelitales se puede observar la vaguada que se traslada con intensidad hacia Canarias y que ya deja precipitaciones en el Atlántico y en zonas del noroeste de África.