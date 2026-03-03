La borrasca Regina pone en aviso a Tenerife: activadas las alertas por viento, nevadas y mala mar en Canarias
Regina está generando un empeoramiento progresivo del estado del mar, con olas que pueden superar los cuatro metros en las costas más expuestas al norte y oeste
La borrasca Regina mantiene este lunes en alerta a buena parte del Archipiélago y está dejando su huella especialmente en Tenerife, donde se esperan rachas intensas de viento, fuerte oleaje y precipitaciones intermitentes. La situación ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar distintos avisos por fenómenos costeros y viento en varias islas.
Según la previsión oficial, Regina está generando un empeoramiento progresivo del estado del mar, con olas que pueden superar los cuatro metros en las costas más expuestas al norte y oeste, así como rachas que alcanzarán o superarán los 70 kilómetros por hora en medianías y zonas altas.
Tenerife, en el punto de mira
En Tenerife, los avisos afectan principalmente a las vertientes norte y oeste, donde el viento del noroeste soplará con intensidad y la mar combinada complicará la situación en el litoral. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en paseos marítimos, muelles y zonas de rompiente.
Además del viento y la mala mar, la borrasca puede dejar lluvias débiles a moderadas, más probables en el norte de la isla y en zonas de relieve.
Avisos en el resto de Canarias
La inestabilidad asociada a Regina también afecta a otras islas del Archipiélago:
- La Palma, La Gomera y El Hierro: riesgo importante por fenómenos costeros y rachas fuertes en zonas altas y litorales abiertos.
- Gran Canaria: avisos por viento en cumbres y medianías, además de mala mar en el norte y oeste.
- Lanzarote y Fuerteventura: viento intenso y mar alterada, especialmente en las costas orientadas al norte.
La Aemet advierte de que el episodio puede prolongarse durante las próximas horas, con posibles cambios en el nivel de los avisos en función de la evolución de la borrasca.
Recomendaciones ante la borrasca Regina
Ante este escenario, se aconseja:
- Evitar actividades náuticas y deportivas en el mar.
- No acercarse a espigones ni zonas donde rompen las olas.
- Asegurar objetos en balcones y azoteas ante el viento.
- Seguir únicamente la información oficial y las actualizaciones de la Aemet y los servicios de emergencia.
La evolución de la borrasca Regina marcará la intensidad del temporal en Canarias, con Tenerife como una de las islas más expuestas a sus efectos en esta jornada.
