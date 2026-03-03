Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Canarios en Oriente MedioLocales vacíos en Santa CruzDetenido un hombre en busca y capturaCarnaval de Santa Cruz, millonarioSindicatos educativosRegina: la nueva borrasca en Canarias
instagramlinkedin

La borrasca Regina pone en aviso a Tenerife: activadas las alertas por viento, nevadas y mala mar en Canarias

Regina está generando un empeoramiento progresivo del estado del mar, con olas que pueden superar los cuatro metros en las costas más expuestas al norte y oeste

Imagen satélite de la borrasca Regina acercándose a Canarias

Imagen satélite de la borrasca Regina acercándose a Canarias / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Regina mantiene este lunes en alerta a buena parte del Archipiélago y está dejando su huella especialmente en Tenerife, donde se esperan rachas intensas de viento, fuerte oleaje y precipitaciones intermitentes. La situación ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar distintos avisos por fenómenos costeros y viento en varias islas.

Según la previsión oficial, Regina está generando un empeoramiento progresivo del estado del mar, con olas que pueden superar los cuatro metros en las costas más expuestas al norte y oeste, así como rachas que alcanzarán o superarán los 70 kilómetros por hora en medianías y zonas altas.

Tenerife, en el punto de mira

En Tenerife, los avisos afectan principalmente a las vertientes norte y oeste, donde el viento del noroeste soplará con intensidad y la mar combinada complicará la situación en el litoral. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en paseos marítimos, muelles y zonas de rompiente.

Además del viento y la mala mar, la borrasca puede dejar lluvias débiles a moderadas, más probables en el norte de la isla y en zonas de relieve.

Avisos en el resto de Canarias

La inestabilidad asociada a Regina también afecta a otras islas del Archipiélago:

  • La Palma, La Gomera y El Hierro: riesgo importante por fenómenos costeros y rachas fuertes en zonas altas y litorales abiertos.
  • Gran Canaria: avisos por viento en cumbres y medianías, además de mala mar en el norte y oeste.
  • Lanzarote y Fuerteventura: viento intenso y mar alterada, especialmente en las costas orientadas al norte.

La Aemet advierte de que el episodio puede prolongarse durante las próximas horas, con posibles cambios en el nivel de los avisos en función de la evolución de la borrasca.

Las dos caras del Teide

Las dos caras del Teide / Cabildo de Tenerife

Recomendaciones ante la borrasca Regina

Ante este escenario, se aconseja:

  • Evitar actividades náuticas y deportivas en el mar.
  • No acercarse a espigones ni zonas donde rompen las olas.
  • Asegurar objetos en balcones y azoteas ante el viento.
  • Seguir únicamente la información oficial y las actualizaciones de la Aemet y los servicios de emergencia.

Noticias relacionadas y más

La evolución de la borrasca Regina marcará la intensidad del temporal en Canarias, con Tenerife como una de las islas más expuestas a sus efectos en esta jornada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
  3. Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
  4. El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
  5. La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
  6. El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
  7. La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
  8. Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas

La manifestación del 8M en Tenerife se traslada al reloj de flores del García Sanabria este año

La manifestación del 8M en Tenerife se traslada al reloj de flores del García Sanabria este año

La borrasca Regina pone en aviso a Tenerife: activadas las alertas por viento, nevadas y mala mar en Canarias

La borrasca Regina pone en aviso a Tenerife: activadas las alertas por viento, nevadas y mala mar en Canarias

La Guardia Civil y la DGT avisan: 200 euros y pérdida de 6 puntos por este gesto al volante que cometen muchos conductores tinerfeños

La Guardia Civil y la DGT avisan: 200 euros y pérdida de 6 puntos por este gesto al volante que cometen muchos conductores tinerfeños

Las dos caras del Teide: de un manto blanco a la nada mientras espera la llegada de la borrasca Regina a Tenerife

Las dos caras del Teide: de un manto blanco a la nada mientras espera la llegada de la borrasca Regina a Tenerife

Cerrados los accesos al Teide por placas de hielo en la calzada

Cerrados los accesos al Teide por placas de hielo en la calzada

El restaurante de este pueblo marinero de Tenerife donde comer pescado y marisco fresco frente al mar: abierto desde hace más de 30 años

El restaurante de este pueblo marinero de Tenerife donde comer pescado y marisco fresco frente al mar: abierto desde hace más de 30 años

Los socialistas acusan a Rosa Dávila de "hacer negocio" con el Teide

Los socialistas acusan a Rosa Dávila de "hacer negocio" con el Teide

Costas respalda el proyecto que cambiará el litoral de Puerto de Santiago

Tracking Pixel Contents