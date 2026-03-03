Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Canarios en Oriente MedioLocales vacíos en Santa CruzDetenido un hombre en busca y capturaCarnaval de Santa Cruz, millonarioSindicatos educativosRegina: la nueva borrasca en Canarias
instagramlinkedin

Abierto el registro gratuito para los torneos de eSports de Tecnológica

Las competiciones online se celebrarán el 14 de marzo y las presenciales los días 21 y 22 en el TEA

Imagen de archivo: Tecnológica Santa Cruz en el Teatro Guimerá.

Imagen de archivo: Tecnológica Santa Cruz en el Teatro Guimerá. / ED

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La decimoquinta edición de Tecnológica Santa Cruz ha abierto el plazo de inscripción gratuita para los torneos de videojuegos incluidos en TecnoPlay, que se celebrarán en formato online y presencial durante el mes de marzo. Las personas interesadas pueden formalizar su participación a través de la web oficial www.tecnologicasantacruz.com/tecnoplay/.

El programa contempla un total de seis competiciones. Los torneos online tendrán lugar el sábado 14 de marzo, mientras que las modalidades presenciales se desarrollarán los días 21 y 22 de marzo en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

Torneos online el 14 de marzo

La jornada del 14 de marzo concentrará las competiciones en línea. Ese día se disputará el torneo de Rocket League 2 contra 2, basado en enfrentamientos por equipos que combinan fútbol y conducción de vehículos.

También se celebrará el torneo de League of Legends ARAM 1 contra 1, un formato individual que enfrenta a dos jugadores en un mapa de una sola línea, donde la toma de decisiones y el dominio del personaje resultan determinantes.

La programación online se completará con el torneo individual de Super Smash Bros Ultimate, centrado en combates uno contra uno entre personajes con habilidades diferenciadas.

Competiciones presenciales en el TEA

Las competiciones presenciales comenzarán el sábado 21 de marzo en el TEA Tenerife con una nueva cita de Super Smash Bros Ultimate en formato individual.

Ese mismo día se desarrollará el torneo de EA Sports FC 26, modalidad de simulación futbolística en la que dos jugadores compiten controlando equipos reales.

El programa presencial concluirá el domingo 22 de marzo con el torneo individual de Tekken 8, centrado en combates directos entre personajes especializados en distintas disciplinas.

Inscripción abierta y gratuita

Desde la organización se ha indicado que las personas interesadas pueden inscribirse en uno o varios torneos, tanto en modalidad online como presencial, a través del formulario disponible en la web oficial.

Además de los torneos de videojuegos, TecnoPlay prevé incorporar competiciones de TCG (Trading Card Games), cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

Noticias relacionadas

Tecnológica Santa Cruz está organizada por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dentro de su programación dedicada a la innovación y las tecnologías de la información y la comunicación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
  3. Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
  4. El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
  5. La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
  6. El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
  7. La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
  8. Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas

Tenerife da un nuevo salto en la capacidad de su transporte público con las primeras guaguas de dos pisos de Canarias

Tenerife da un nuevo salto en la capacidad de su transporte público con las primeras guaguas de dos pisos de Canarias

Abierto el registro gratuito para los torneos de eSports de Tecnológica

Abierto el registro gratuito para los torneos de eSports de Tecnológica

La manifestación del 8M en Tenerife se traslada al reloj de flores del García Sanabria este año

La manifestación del 8M en Tenerife se traslada al reloj de flores del García Sanabria este año

La borrasca Regina pone en aviso a Tenerife: activadas las alertas por viento, nevadas y mala mar en Canarias

La borrasca Regina pone en aviso a Tenerife: activadas las alertas por viento, nevadas y mala mar en Canarias

La Guardia Civil y la DGT avisan: 200 euros y pérdida de 6 puntos por este gesto al volante que cometen muchos conductores tinerfeños

La Guardia Civil y la DGT avisan: 200 euros y pérdida de 6 puntos por este gesto al volante que cometen muchos conductores tinerfeños

Las dos caras del Teide: de un manto blanco a la nada mientras espera la llegada de la borrasca Regina a Tenerife

Las dos caras del Teide: de un manto blanco a la nada mientras espera la llegada de la borrasca Regina a Tenerife

Cerrados los accesos al Teide por placas de hielo en la calzada

Cerrados los accesos al Teide por placas de hielo en la calzada

El restaurante de este pueblo marinero de Tenerife donde comer pescado y marisco fresco frente al mar: abierto desde hace más de 30 años

El restaurante de este pueblo marinero de Tenerife donde comer pescado y marisco fresco frente al mar: abierto desde hace más de 30 años
Tracking Pixel Contents