Abierto el registro gratuito para los torneos de eSports de Tecnológica

La decimoquinta edición de Tecnológica Santa Cruz ha abierto el plazo de inscripción gratuita para los torneos de videojuegos incluidos en TecnoPlay, que se celebrarán en formato online y presencial durante el mes de marzo. Las personas interesadas pueden formalizar su participación a través de la web oficial www.tecnologicasantacruz.com/tecnoplay/.

El programa contempla un total de seis competiciones. Los torneos online tendrán lugar el sábado 14 de marzo, mientras que las modalidades presenciales se desarrollarán los días 21 y 22 de marzo en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

Torneos online el 14 de marzo

La jornada del 14 de marzo concentrará las competiciones en línea. Ese día se disputará el torneo de Rocket League 2 contra 2, basado en enfrentamientos por equipos que combinan fútbol y conducción de vehículos.

También se celebrará el torneo de League of Legends ARAM 1 contra 1, un formato individual que enfrenta a dos jugadores en un mapa de una sola línea, donde la toma de decisiones y el dominio del personaje resultan determinantes.

La programación online se completará con el torneo individual de Super Smash Bros Ultimate, centrado en combates uno contra uno entre personajes con habilidades diferenciadas.

Competiciones presenciales en el TEA

Las competiciones presenciales comenzarán el sábado 21 de marzo en el TEA Tenerife con una nueva cita de Super Smash Bros Ultimate en formato individual.

Ese mismo día se desarrollará el torneo de EA Sports FC 26, modalidad de simulación futbolística en la que dos jugadores compiten controlando equipos reales.

El programa presencial concluirá el domingo 22 de marzo con el torneo individual de Tekken 8, centrado en combates directos entre personajes especializados en distintas disciplinas.

Inscripción abierta y gratuita

Desde la organización se ha indicado que las personas interesadas pueden inscribirse en uno o varios torneos, tanto en modalidad online como presencial, a través del formulario disponible en la web oficial.

Además de los torneos de videojuegos, TecnoPlay prevé incorporar competiciones de TCG (Trading Card Games), cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

Noticias relacionadas

Tecnológica Santa Cruz está organizada por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dentro de su programación dedicada a la innovación y las tecnologías de la información y la comunicación.