Abierto el registro gratuito para los torneos de eSports de Tecnológica
Las competiciones online se celebrarán el 14 de marzo y las presenciales los días 21 y 22 en el TEA
La decimoquinta edición de Tecnológica Santa Cruz ha abierto el plazo de inscripción gratuita para los torneos de videojuegos incluidos en TecnoPlay, que se celebrarán en formato online y presencial durante el mes de marzo. Las personas interesadas pueden formalizar su participación a través de la web oficial www.tecnologicasantacruz.com/tecnoplay/.
El programa contempla un total de seis competiciones. Los torneos online tendrán lugar el sábado 14 de marzo, mientras que las modalidades presenciales se desarrollarán los días 21 y 22 de marzo en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Torneos online el 14 de marzo
La jornada del 14 de marzo concentrará las competiciones en línea. Ese día se disputará el torneo de Rocket League 2 contra 2, basado en enfrentamientos por equipos que combinan fútbol y conducción de vehículos.
También se celebrará el torneo de League of Legends ARAM 1 contra 1, un formato individual que enfrenta a dos jugadores en un mapa de una sola línea, donde la toma de decisiones y el dominio del personaje resultan determinantes.
La programación online se completará con el torneo individual de Super Smash Bros Ultimate, centrado en combates uno contra uno entre personajes con habilidades diferenciadas.
Competiciones presenciales en el TEA
Las competiciones presenciales comenzarán el sábado 21 de marzo en el TEA Tenerife con una nueva cita de Super Smash Bros Ultimate en formato individual.
Ese mismo día se desarrollará el torneo de EA Sports FC 26, modalidad de simulación futbolística en la que dos jugadores compiten controlando equipos reales.
El programa presencial concluirá el domingo 22 de marzo con el torneo individual de Tekken 8, centrado en combates directos entre personajes especializados en distintas disciplinas.
Inscripción abierta y gratuita
Desde la organización se ha indicado que las personas interesadas pueden inscribirse en uno o varios torneos, tanto en modalidad online como presencial, a través del formulario disponible en la web oficial.
Además de los torneos de videojuegos, TecnoPlay prevé incorporar competiciones de TCG (Trading Card Games), cuyos detalles se darán a conocer próximamente.
Tecnológica Santa Cruz está organizada por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dentro de su programación dedicada a la innovación y las tecnologías de la información y la comunicación.
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
- La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
- Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas