Tenerife estrenará, antes de verano, sus nuevas guaguas de dos pisos, las primeras de este tipo en el transporte público de Canarias. Las trece unidades adquiridas por el Cabildo insular supondrán un nuevo impulso a la capacidad de Titsa, al ofrecer dos millones de plazas adicionales al año en rutas que recorren las autopistas del norte y del sur, la TF-1 y la TF-5.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, explica que la isla se encuentra en plena transformación de su sistema de transporte público. “Estamos revolucionando la capacidad de TITSA, multiplicando el número de plazas y modernizando la flota para que cada vez más gente elija moverse en guagua, ofreciendo una alternativa real frente al vehículo privado”, explicó la presidenta.

Acompañada por la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, y por la consejera delegada de TITSA, Victoria Padilla, la presidenta visitó en Gerona el taller de la empresa Ayats, fabricante de los vehículos de dos pisos, donde pudo comprobar el avance de los trabajos. Después de cuatro meses, las dos primeras unidades ya están terminadas y han puesto rumbo a Tenerife.

Tenerife da un nuevo salto en la capacidad de su transporte público con las primeras guaguas de dos pisos de Canarias / ED

Para Rosa Dávila, se trata de una medida que prioriza el bienestar de las personas que residen en Tenerife. “No es solo una mejora técnica del servicio. Apostar por más capacidad, más frecuencia y mejores conexiones significa facilitar que miles de ciudadanos puedan acudir a su puesto de trabajo, a su centro de estudios o a sus actividades cotidianas con mayor previsión y comodidad”, subrayó.

Tres líneas clave

Las guaguas de dos pisos cubrirán tres líneas clave de TITSA, que recorren las dos autopistas de la isla, realizando trayectos de larga distancia. Todas ellas registraron crecimientos en el número de usuarios en 2025.

Línea 110 (Santa Cruz de Tenerife - Costa Adeje). Creció un 14% en 2025.

Línea 112 (Santa Cruz de Tenerife - Los Cristianos). Aumentó un 3% en 2025.

Línea 108 (Santa Cruz de Tenerife - Icod). Con un incremento del 11%.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, señala que estas rutas transportaron a un total de cuatro millones de pasajeros en 2025, y ahora, gracias a la doble altura, podrán movilizar hasta seis millones de usuarios, un incremento del 44%. “Es decir, estas líneas tendrán capacidad para atender a dos millones de viajeros más cada año, sin aumentar el número de guaguas que circulan por la carretera”, apuntó.

Guaguas accesibles

Con estas unidades, el número de butacas pasa de 59 a un total de 85, distribuidas en sus dos plantas. En su fabricación, se han implementado mejoras vinculadas a la accesibilidad, reservando dos plazas muy amplias en el primer piso para personas con movilidad reducida, e incorporando un sistema de iluminación especial para guiar a las personas con problemas de visión hacia su asiento o hacia la máquina de validación del bono o ticket.

Además, se han atendido criterios de seguridad y comodidad del pasaje. Todos los asientos incluyen cinturón de seguridad y distintos puertos para cargar el móvil durante el trayecto, mejorando la experiencia de viaje de millones de pasajeros.

La flota más renovada de España

En tres años de gestión, el Cabildo insular ha invertido más de 125 millones de euros en la compra de guaguas. Una cifra histórica que ha permitido adquirir 351 vehículos nuevos, lo que ha llevado a TITSA a contar con una de las flotas más modernas de España, de poco más de tres años de media.

Entre estos nuevos vehículos se incluyen las 13 guaguas de dos pisos que se están fabricando en Gerona. Este año llegarán, además, 57 unidades estándar que irán destinadas a sustituir guaguas antiguas y a reforzar la frecuencia en líneas con mayor demanda.

La modernización de la flota seguirá avanzando en 2027 con otras 34 guaguas nuevas que irán destinadas a trayectos interurbanos. Cinco de ellas serán de dos pisos, con lo que la isla dispondrá el próximo año de un total de 18 guaguas de doble altura circulando por sus carreteras.

“Con esta apuesta decidida por renovar la flota reducimos los tiempos de espera y desplazamiento, aliviamos la congestión y apostamos por una isla más limpia, más sostenible, que cuida de su territorio”, expresó Dávila.

Los récords de TITSA

El crecimiento de TITSA ha sido constante en los últimos tres años, un período en el que el Cabildo insular ha disparado la inversión en la empresa pública un 300%. Los resultados de esta apuesta por el transporte público son tangibles.

Récord de plazas ofertadas: 160 millones en 2025.

Récord de kilómetros recorridos: 42 millones en 2025.

Cifra histórica de pasajeros: más de 87 millones en 2025.

Reducción de las emisiones un 7%, gracias a la flota híbrida.

Primera generación de guaguas de dos pisos.

Para la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, estas cifras extraordinarias prueban que se está produciendo un cambio en los hábitos de movilidad en la isla. En este sentido, invitó a los tinerfeños y a las tinerfeñas a estrenar las guaguas nuevas y a sumarse a esta transformación.