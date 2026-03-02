Tecnológica Santa Cruz 2026 abre las inscripciones para TecnoHack

Tecnológica Santa Cruz 2026 abre el plazo de inscripción para TecnoHack, su hackatón en el que equipos multidisciplinares diseñarán y prototiparán soluciones digitales a partir de datos abiertos, con el objetivo de impulsar la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital de la capital. Así lo ha comunicado el alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, quien ha destacado que “con TecnoHack damos un paso más para que la ciudadanía sea protagonista directa en la creación de herramientas tecnológicas de impacto que mejoren nuestra ciudad”.

En este sentido, Bermúdez detalló que “el acceso a las inscripciones para el hackatón, que se celebrará en el Tenerife Espacio de las Artes entre el 20 y el 22 de marzo, ya está disponible en la web www.tecnologicasantacruz.com” y añadió que “el hackatón de Tecnológica Santa Cruz es una cita que viene desarrollándose en los últimos años y que ha despertado mucho interés entre la comunidad”.

Por su parte, la consejera de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “el reto central del hackatón consistirá en crear soluciones basadas en open data para contribuir a la transformación digital de Santa Cruz de Tenerife y conseguir un municipio más sostenible” y señaló que “durante tres jornadas intensivas, las 40 personas participantes agrupadas en 8 equipos trabajarán para convertir una idea en un prototipo funcional o una demo navegable”.

Asimismo, Carmen Pérez informó de que “las competencias que se desarrollarán abarcan áreas como desarrollo web o de aplicaciones, tratamiento de datos, diseño de producto, experiencia de usuario o diseño de interfaces, y se valorarán especialmente habilidades técnicas en ámbitos como la programación o la inteligencia artificial”, y recordó que “los equipos contarán con el apoyo constante a través de mentorías y píldoras formativas de 30 minutos antes de presentar su propuesta final ante el jurado”.

“Tecnohack arrancará en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA) el viernes 20 de marzo, entre las 17:00 y las 21:00 horas, cuando se realizará el check-in presencial para la acreditación y entrega del kit, seguido de una sesión inaugural con dinámicas de icebreaking y mapeo de habilidades de los equipos. Las jornadas de trabajo continuarán el sábado 21, de 11:00 a 21:00 horas, y el domingo 22, de 11:00 a 20:00 horas” explicó Pérez, quien añadió que “como requisito indispensable, todas las personas participantes deberán traer su propio ordenador portátil para poder desarrollar el trabajo durante el evento”.

“Tras las sesiones de desarrollo conjunto y la presentación de los proyectos, el jurado evaluará las propuestas y entregará un primer y un segundo premio en las categorías Innovación, Viabilidad técnica y Usabilidad/UX” destacó Pérez, quien añadió que “además, se otorgará un reconocimiento especial al espíritu de equipo”.

Tecnológica Santa Cruz está organizado por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Las personas interesadas en ampliar información o inscribirse en los eventos pueden acceder a la web www.tecnologicasantacruz.com.