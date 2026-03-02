Samuel Hernández, concejal de Santa Úrsula: "No tolero que me insulten y amenacen por ser homosexual"

El concejal de Cultura, Nuevas Tecnologías, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Santa Úrsula, Samuel Hernández Rodríguez (AISU-CC), denuncia ataques homófobos a través de redes sociales con la publicación de una imagen en su cuenta de Facebook en la que aparecen dos comentarios agrediéndole y amenazándole verbalmente por su condición sexual.

Desde hace tres años

Asegura que sufre acoso desde hace tres años, cuando comenzó su carrera política en el Consistorio de Santa Úrsula. "Llevo padeciendo esto bastante tiempo y en este caso no se trata de un perfil falso, sino de una persona real", dice. Recuerda que hasta el momento los insultos y amenazas se dieron, en la mayoría de las ocasiones, desde cuentas anónimas y ahora la agresión tiene nombres y apellidos.

Tolerancia cero

"Asumo que se metan con mi gestión dentro del Ayuntamiento. Soy político. Pero no tolero que lo hagan con mi persona y mi condición sexual», declara. Además, asegura que lo que publicó «no es lo más grave. Tengo publicaciones mucho más fuertes, pero no me atrevo a sacarlas a la luz". Explica que llegó el momento de visibilizar una situación genérica que también viven sus compañeros del grupo de gobierno, aunque en su caso se centran en su homosexualidad.

Denuncia ante la Guardia Civil

El edil de Santa Úrsula denunciará la situación ante la Guardia Civil porque conoce la identidad de las personas responsables de los mensajes homófobos y de amenazas. "Cuando son perfiles falsos queda todo en el aire, pero en este caso, que muestran su nombre y apellidos, acudiré a denunciarles", anuncia.

No entiende por qué este tipo de mensajes que arremeten contra su condición sexual. "Entiendo que se trata de una persona homófoba, pero con este individuo en concreto no he tenido trato personal alguno. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible y con la mejor intención, pero no se me ocurre meterme con nadie y, menos aún, amenazarlo", señala.

Familia y pareja

"Más que afectarme a mí, porque muchas veces paso de este tipo de comentarios, me preocupan mi familia y mi pareja", confiesa. Normalmente, ignora los insultos que se vierten en redes sociales. "En Santa Úrsula está normalizado que cualquier perfil falso te insulte, pero en esta ocasión no estoy dispuesto a callarme. No tengo por qué normalizar que me insulten y me amenacen por ostentar un cargo público en el Ayuntamiento de mi pueblo y ser homosexual", sostiene el concejal.

Contento, pero cansado

Samuel Hernández declara estar cansado de sufrir el acoso constante en redes sociales. "Estoy contento por tener la oportunidad de ser concejal, trabajar por mi pueblo y representarlo. Pero ni yo, ni mi pareja, ni mi familia tenemos la necesidad de estar aguantando esto", concluye de manera tajante.