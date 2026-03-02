La Policía Nacional alerta a los tinerfeños: este descuido en el transporte público puede salirte muy caro

Los delincuentes saben en qué momento actuar para robar a sus víctimas. La distracción y la multitud de gente, es uno de los mejores momentos para que actúen los ladrones. Las autoridades velan por la seguridad de los ciudadanos y buscar evitar que sean víctimas de robos.

La Policía Nacional ha alertado a través de sus redes sociales sobre los mementos en los que los ciudadanos son más vulnerables y puede sufrir hurtos. Para ello, han lanzado una serie de consejos que deben seguir si quieren evitar ser víctimas de un carterista.

Cuidado en el transporte público

"¿Sabías que la entrada y la salida del transporte público son los momentos preferidos por los carteristas?", empieza el vídeo la Policía Nacional. Las autoridades alertan a los ciudadanos sobre los peligros a los que se exponen cuando utilizan distracciones o no tiene en cuenta sus pertenencias cuando viajan en transporte público.

Consejos de la Policía Nacional

Aunque seguir estos consejos no garantiza no ser víctima de los profesionales del hurto, es recomendable llevarlos a cabo para prevenir, ya que en la prevención está la clave para mantener seguros los objetos personales.

Empezar por nunca guardar las pertenencias en el bolsillo trasero del pantalón, llevar el teléfono móvil ahí es una costumbre que muchos ciudadanos practican y facilita el trabajo a los delincuentes. Las pertenencias deben ir guardadas en un lugar seguro como ene el interior de una mochila, bolso o en los bolsillos delanteros. Además, estos debe ir siempre cerrados y hacia delante para tenerlos más controlados.

Los auriculares son un dispositivo de distracción muy utilizado, es importante evitar aislarse con el volumen muy alto porque no serás consciente de los que pasa a tu alrededor. También, es recomendable cerrar bien la chaqueta si llevas objetos de valor en los bolsillos interiores. Por último, "procura no llevar todo el dinero y documentación juntos", concluye la gente de la Policía Nacional.