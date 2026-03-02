Manifestación autónomos Tenerife | Yurena Dorta, peluquera: "No sé cómo he aguantado más de 15 años como autónoma"
Habla de "sacrificio, muchas horas invertidas y dejar la vida personal" para resumir lo que significa trabajar por cuenta propia
Yurena Dorta porta un guante rojo en la manifestación celebrada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos este lunes 2 de marzo en Santa Cruz de Tenerife al igual que la mayoría de asistentes. Es el símbolo característico de esta concentración. Lleva 16 años trabajando por cuenta propia y "no sé cómo he aguantado más de 15 años como autónoma", reflexiona.
"Echarle horas"
Para resumir lo que significa la situación laboral habla de "sacrificio, muchas horas invertidas, dejar la vida personal y apartar a tus hijos, tu familia. Echarle horas". Su peluquería está en la avenida Reyes Católicos de la capital chicharrera.
Muchos filtros
Dorta cree que a los autónomos en España "no se nos tiene en cuenta para nada. No se mira por nosotros". Además, explica que "pagamos, pagamos y pagamos pero sin derecho a nada. Cualquier cosa que nos ofrezcan, o cualquier derecho que nos otorgan pasa por muchos filtros y al final nos quedamos sin nada".
