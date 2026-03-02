Manifestación autónomos Tenerife | Yurena Dorta, peluquera: "No sé cómo he aguantado más de 15 años como autónoma"

Yurena Dorta porta un guante rojo en la manifestación celebrada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos este lunes 2 de marzo en Santa Cruz de Tenerife al igual que la mayoría de asistentes. Es el símbolo característico de esta concentración. Lleva 16 años trabajando por cuenta propia y "no sé cómo he aguantado más de 15 años como autónoma", reflexiona.

"Echarle horas"

Para resumir lo que significa la situación laboral habla de "sacrificio, muchas horas invertidas, dejar la vida personal y apartar a tus hijos, tu familia. Echarle horas". Su peluquería está en la avenida Reyes Católicos de la capital chicharrera.

Andrés Gutiérrez

Muchos filtros

Dorta cree que a los autónomos en España "no se nos tiene en cuenta para nada. No se mira por nosotros". Además, explica que "pagamos, pagamos y pagamos pero sin derecho a nada. Cualquier cosa que nos ofrezcan, o cualquier derecho que nos otorgan pasa por muchos filtros y al final nos quedamos sin nada".