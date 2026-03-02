Manifestación autónomos Tenerife | Tamara Russo, terapeuta holística: "Hay que luchar por nuestros derechos"
Aunque lleva solo un año como autónoma, apoya la concentración porque sabe que "llegaré a la misma situación que mis compañeros"
Tamara Russo es terapeuta holística y también artesana. Realiza masajes de desbloqueo de los puntos energéticos y velas aromáticas con cera de soja natural. Acude a la manifestación celebrada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos este lunes 2 de marzo en Santa Cruz de Tenerife porque tiene muy claro que "hay que luchar por nuestros derechos".
Solo un año
Aunque lleva solo un año trabajando por cuenta propia, apoya la concentración celebrada teniendo muy en cuenta que "llegaré a la misma situación que mis compañeros", refiriéndose a las circunstancias económicas y laborales. "Lo peor que veo es el pago de los impuestos y la cuota de autónomo", pone de ejemplo.
Facturación insuficiente
Russo alude también al día a día de un autónomo porque "no facturamos lo suficiente a veces para pagar todo lo que nos exige el Gobierno".
