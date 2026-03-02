Manifestación autónomos Tenerife | Juan Carlos Flores, hostelero: "Acabo de pagar más de 4.700 euros a la Seguridad Social"

Juan Carlos Flores se unió a la manifestación celebrada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos este lunes 2 de marzo en Santa Cruz de Tenerife porque su restaurante se encuentra justo al lado de la plaza de El Chicharro. "Acabo de pagar más de 4.700 euros a la Seguridad social por los seguros de mis trabajadores", asegura y se queja del pago de estos impuestos.

Con el agua al cuello

Flores es autónomo desde 2012 y se encuentra "ahorcado" por el pago de impuestos, seguros y varios trabajadores de baja. Pinta un panorama complicado para salir adelante con su negocio.

Círculo vicioso

"No puedes mantener un negocio con las políticas que lleva el Gobierno", afirma. Además, habla de una especie de círculo vicioso: "Muchas veces no te queda de otra que ofrecer condiciones precarias a tus empleados para sacar la empresa adelante. Es un ciclo complicado". También habla de que tiene otro local vacío por no tener trabajadores.