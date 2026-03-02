Manifestación autónomos Tenerife | José David Mejías, constructor: "El Estado se lleva el 20% de nuestros beneficios"
Mejías compara la situación de los trabajadores por cuenta propia de Portugal y Francia donde no se paga cuota mensual
José David Mejías tiene una empresa de construcción especializada en pinturas. Es autónomo desde hace más de cinco años y considera que el Gobierno le resta "una barbaridad de dinero. El Estado se lleva el 20% de nuestros beneficios todos los años", apunta. El constructor se une a la masa de la manifestación celebrada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos este lunes 2 de marzo en Santa Cruz de Tenerife.
Portugal y Francia
Mejías compara la situación de los trabajadores por cuenta propia de Portugal y Francia donde no se paga cuota mensual y las ayudas son "muchas más que aquí".
Falta de ayuda
El empresario de la construcción no considera que las administraciones públicas abandonen a los autónomos, sino que "no nos ayudan mucho y eso que somos los que levantamos el país de verdad", concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- El Gobierno de Canarias anuncia que el nuevo reglamento para caravanas y autocaravanas llegará en abril o mayo
- La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- Así será la Ciudad del Cine de Tenerife: 680 millones, 13 platós, 15.000 empleos
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
- Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas