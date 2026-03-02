Manifestación autónomos Tenerife | José David Mejías, constructor: "El Estado se lleva el 20% de nuestros beneficios"

José David Mejías tiene una empresa de construcción especializada en pinturas. Es autónomo desde hace más de cinco años y considera que el Gobierno le resta "una barbaridad de dinero. El Estado se lleva el 20% de nuestros beneficios todos los años", apunta. El constructor se une a la masa de la manifestación celebrada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos este lunes 2 de marzo en Santa Cruz de Tenerife.

Portugal y Francia

Mejías compara la situación de los trabajadores por cuenta propia de Portugal y Francia donde no se paga cuota mensual y las ayudas son "muchas más que aquí".

Andrés Gutiérrez

Falta de ayuda

El empresario de la construcción no considera que las administraciones públicas abandonen a los autónomos, sino que "no nos ayudan mucho y eso que somos los que levantamos el país de verdad", concluye.