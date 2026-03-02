Manifestación autónomos Tenerife | Haridian Peraza Perdomo, hostelera: "Si eres autónomo solo tienes derecho a trabajar y a pagar"
La dueña de una cafetería-restaurante alude a la dificultad que supone enfermar siendo trabajadora por cuenta propia
Haridian Pereza Perdomo considera que "si eres autónomo solo tienes derecho a trabajar y a pagar". Tiene una cafetería-restaurante en La Orotava y vino expresamente a la manifestación celebrada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos este lunes 2 de marzo en Santa Cruz de Tenerife.
Ponerse enferma no es una opción
La dueña del establecimiento, que lleva siete años siendo autónoma, alude a la dificultad que supone enfermar siendo trabajadora por cuenta propia. "Es muy duro", se emociona.
De lado la vida familiar
Pereza Perdomo resume su trabajo en la cafetería como "muchas horas de trabajo, de sacrificio familiar y dejas amistades, pareja e hijos".
