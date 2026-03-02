La gestión de los restos de la poda es el factor clave contra la filoxera

La gestión de los restos de la poda es el factor clave para luchar contra la plaga de la filoxera en la vid. Así lo determina el Gobierno de Canarias en las seis medidas puestas ya en marcha y lo corrobora el Cabildo de Tenerife, que ayuda a los viticultores a través de un protocolo para la gestión de esos restos, con el objetivo de evitar la dispersión del pulgón detectado el verano del año pasado en una finca de Valle de Guerra (La Laguna).

El Ejecutivo regional establece seis acciones de lucha que el área insular de Sector Primario incluye en una hoja divulgativa. Ahí se resumen las medidas obligatorias, tanto en la zona afectada como en el resto de espacios vitivinícolas. Está disponible en la página web www.agrocabildo.org. Además, el Cabildo colabora con la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias en la organización de charlas informativas que se están impartiendo en las distintas comarcas de la Isla.

Criterio técnico

El consejero insular del área, Valentín González, señala que «el protocolo ha sido elaborado con un criterio técnico». Establece las actuaciones obligatorias para la gestión y destrucción de los restos de poda, priorizándola dentro de la propia explotación, con la finalidad de minimizar los movimientos de material vegetal y disminuir el riesgo de dispersión del insecto.

El protocolo determina que, en zonas demarcadas –actualmente todas las que se encuentran dentro de la Denominación de Origen (DO) Tacoronte Acentejo, donde se detectó el foco inicial–, se prohíbe el traslado de restos de poda fuera de su demarcación, así como la realización de movimientos de restos sin autorización expresa.

Se deberán gestionar los restos de poda de manera prioritaria mediante una quema autorizada. Únicamente si no es posible realizarla se podrá solicitar el traslado de los restos a un centro de acopio, que se ha establecido y autorizado para la gestión. En este caso, el transporte lo realizará una empresa que cuente con el preceptivo permiso y con recogida en la propia finca. Para solicitar este servicio, el viticultor podrá llamar al número de teléfono 610117286.

En cuanto a las zonas no demarcadas, tanto de Tacoronte Acentejo como del resto de Denominaciones de Origen –hay seis en total en Tenerife– se mantiene la prohibición de trasladar restos de poda sin autorización o entre distintas DO, y se establece la quema autorizada como medida prioritaria. Como alternativa se podrá realizar triturado y compostaje en la propia finca. Los agricultores que quieran consultar si su finca se encuentra en zona demarcada pueden hacerlo en https://agp.sitcan.es/filoxera/publico/.

Quemas controladas

Las quemas controladas en finca deben estar autorizadas ya sea por el Cabildo de Tenerife, si la finca se encuentra en zona de riesgo muy alto o alto de incendio forestal, o bien por el ayuntamiento si se encuentra en áreas sin riesgo de fuego. Siempre deberán realizarse siguiendo estrictas medidas de seguridad. El protocolo también establece las instrucciones para realizar un correcto compostaje de los restos de poda en caso necesario.

¿Qué debe hacer el viticultor de Tenerife si aparece la filoxera en sus viñas? Cumplir las seis medidas determinadas por el Gobierno de Canarias en la lucha contra la plaga del pulgón en la vid. Están en vigor desde el año pasado tras la declaración oficial de la plaga. Se basan en los principios de contención, erradicación y vigilancia en zonas afectadas y de riesgo.

La filoxera de la vid (Daktulosphaira vitifoliae) es una plaga con cuarentena en la Unión Europea. En Canarias, tras la confirmación de varios focos en Tenerife, la autoridad fitosanitaria adoptó estas medidas urgentes de control. Suponen un marco legal y operativo que afecta a los viticultores, los viveros agrícolas, los técnicos y a la ciudadanía, en general.