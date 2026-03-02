¿Qué debe hacer el viticultor de Tenerife si aparece la filoxera en sus viñas? El Cabildo de la Isla facilita ayuda, a través de un protocolo, para cumplir las seis medidas determinadas por el Gobierno de Canarias en la lucha contra la plaga del pulgón en la vid. Son las siguientes medidas urgentes en vigor desde e añopasado tras la declaración oficial de la plaga en Tenerife. Están basadas en los principios de contención, erradicación y vigilancia en zonas afectadas y de riesgo.

1.- Delimitación de zonas

Lo primero es la declaración de zona infestada y de la denominada área tampón, con una vigilancia intensiva y al mismo tiempo las limitaciones de tránsito de material de un lugar a otro.

2.- Restricción de movimientos

Prohibición del movimiento de material vegetal de vid y uva fresca entre islas y entre zonas dentro de la propia isla, salvo autorización y condiciones expresas..

3.- Bioseguridad

Se exigen garantías de limpieza y desinfección de la maquinaria, las herramientas y el calzado tanto al entrar como al salir de las parcelas y las operaciones de vendimia.

4.- Trazabilidad y registros

Resulta fundamental contar con una documentación de origen/destino de todo el material vegetal y, además, de aquellas operaciones realizadas en las zonas que son demarcadas al efecto.

5.- Material certificado

Se propicia y obliga al uso de unos portainjertos que sean resistentes y de plantas que cuenten con un pasaporte fitosanitario y las certificaciones oficiales..

6.- Notificación y apoyo técnico

Resulta obligatorio comunicar las más mínima ssospechas a la autoridad competente además de colaborar en todas las prospecciones y los muestreos requeridos..