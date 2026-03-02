Clínica Paule Capilar: la nueva referencia en tratamientos e injerto capilar

En marzo abrirá sus puertas en Santa Cruz de Tenerife un nuevo espacio llamado a marcar un antes y un después en la salud capilar del Archipiélago. Se trata de Clínica Paule Capilar, el nuevo proyecto del grupo médico Clínica Paule, referencia en medicina estética en Canarias y con proyección nacional, que recibe pacientes de distintos países atraídos por su modelo clínico riguroso y personalizado.

Ubicada en la calle Bernardino Semán número 10, en un enclave estratégico junto al Estadio Heliodoro Rodríguez López y frente al gimnasio Gofit, la clínica ha sido concebida exclusivamente para el diagnóstico, tratamiento médico y cirugía capilar que ofrecerá los más altos estándares de calidad asistencial y confort. El proyecto arquitectónico lleva la firma del reconocido arquitecto Virgilio Gutiérrez, responsable también del diseño de Clínica Paule, en esta ocasión con la colaboración de Diego Gopar, siguiendo una línea estética y funcional donde la elegancia se pone al servicio de la medicina.

El doctor Paule aplica tratamiento estético a un paciente. / ED

Al frente del proyecto se encuentra el doctor Miguel Paule, médico estético y formador internacional con una trayectoria consolidada en medicina estética y docencia en másteres universitarios. Su filosofía se basa en la naturalidad absoluta, la medicina rigurosa y personalizada y la sostenibilidad de los resultados en el tiempo.

El denominado método Paule se apoya en un diagnóstico individualizado, el respeto anatómico, la integración médica multidisciplinar y un acompañamiento honesto del paciente. Actualmente, el grupo cuenta con 11 médicos especializados en medicina estética, cirugía plástica y ginecología estética y funcional.

Clínica Paule Capilar dispone de dos quirófanos capilares modernos, equipados con tecnología de última generación, y de un equipo experto en injerto capilar avanzado capaz de abordar los casos más exigentes con precisión y naturalidad. Sin embargo, su propuesta va mucho más allá del trasplante. El enfoque no sitúa el injerto como punto de partida, sino como consecuencia de un diagnóstico profundo y de un tratamiento médico previo bien indicado.

El doctor Paule. / ED

Entre sus servicios destacan el diagnóstico tricológico avanzado, los tratamientos médicos personalizados para la alopecia, la mesoterapia capilar, las terapias regenerativas y la medicina capilar avanzada, el microneedling capilar y las terapias bioestimuladoras, además de la cirugía de trasplante capilar con técnicas de alta precisión.

La inauguración se celebrará con un evento exclusivo dirigido a pacientes seleccionados y fieles a la clínica, concebido como un gesto de agradecimiento y como carta de presentación de este nuevo espacio, con sorpresas que por ahora se mantienen en secreto.

Con esta apertura, el grupo refuerza su compromiso con la especialización y consolida a Tenerife como destino de referencia en salud estética y capilar. El objetivo es claro: crecer con coherencia, aportar valor médico real y mantener un modelo basado en la confianza del paciente y la excelencia clínica.