Candelaria se divierte al son de Óscar D’León y del talento local

El Ayuntamiento de la Villa conmemora el 30 aniversario de la comparsa infantil Tropicana y felicita a los grupos del municipio

Imagen del concierto que ofreció Óscar D’León la noche del sábado en el recinto frente al ayuntamiento.

Imagen del concierto que ofreció Óscar D'León la noche del sábado en el recinto frente al ayuntamiento.

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Candelaria vivió uno de sus fines de semana más multitudinarios y festivos con una programación que combinó música internacional, protagonismo infantil y talento local, consolidando el carácter participativo y familiar de las celebraciones en el municipio. Después del Encuentro Regional de Murgas, el sábado vivió la Gran Noche Latina, y ayer domingo el Cosito Infantil y el Festival Coreográfico marcaron tres jornadas consecutivas en las que la música, el baile y la convivencia fueron los grandes protagonistas.

El recinto municipal junto al Ayuntamiento vibró durante la noche del sábado la Gran Noche Latina, celebrada entre las 20.00 y las 4.00 horas, con una intensa propuesta musical dedicada a los ritmos caribeños. La velada comenzó con la actuación de El Morocho y sus Latin Brothers, encargados de calentar el ambiente antes de la esperada llegada al escenario del legendario Óscar D’León.

El protagonismo cambió de escenario este domingo con el Cosito – Desfile de los Centros Infantiles, donde los más pequeños llenaron de color e ilusión las calles en un recorrido desde la Plaza de la Patrona de Canarias hasta el recinto municipal. Los menores de la Escuela Municipal Los Menceyes y del Centro Higo Pico e Indalín desfilaron junto a sus familias, acompañados por En Paralelo Danza y las comparsas Infantil Tropicana y Bella Mariana, regalando ritmo y sonrisas a cada paso.

‘Made in Candelaria’

A su llegada, el Ayuntamiento entregó reconocimientos a los colectivos participantes y a agrupaciones del municipio como la Agrupación de Mayores Antón Guanche, la Comparsa Tropicana y Almagec. De manera especial, se rindió homenaje a la Comparsa Infantil Tropicana, que celebra su 30 aniversario, proyectándose un vídeo conmemorativo y entregándose un cuadro de agradecimiento por «tres décadas sembrando alegría, ritmo y futuro en el Carnaval de Candelaria».

La jornada culminó con el Festival Coreográfico, inaugurado por la voz de Arodi Llanos y protagonizado por escuelas y clubes de danza que mostraron sus propuestas carnavaleras. Participaron las Escuelas Municipales de Danza, Baile Moderno y Danza Oriental de la Universidad Popular, además de En Paralelo Danza, el Club Deportivo Odali de Arafo, Crew of Dreams, el Club Deportivo Andreína Acosta y Ballet Beanky.

Tracking Pixel Contents