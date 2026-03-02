Candelaria se divierte al son de Óscar D’León y del talento local

El Carnaval de Candelaria vivió uno de sus fines de semana más multitudinarios y festivos con una programación que combinó música internacional, protagonismo infantil y talento local, consolidando el carácter participativo y familiar de las celebraciones en el municipio. Después del Encuentro Regional de Murgas, el sábado vivió la Gran Noche Latina, y ayer domingo el Cosito Infantil y el Festival Coreográfico marcaron tres jornadas consecutivas en las que la música, el baile y la convivencia fueron los grandes protagonistas.

El recinto municipal junto al Ayuntamiento vibró durante la noche del sábado la Gran Noche Latina, celebrada entre las 20.00 y las 4.00 horas, con una intensa propuesta musical dedicada a los ritmos caribeños. La velada comenzó con la actuación de El Morocho y sus Latin Brothers, encargados de calentar el ambiente antes de la esperada llegada al escenario del legendario Óscar D’León.

El protagonismo cambió de escenario este domingo con el Cosito – Desfile de los Centros Infantiles, donde los más pequeños llenaron de color e ilusión las calles en un recorrido desde la Plaza de la Patrona de Canarias hasta el recinto municipal. Los menores de la Escuela Municipal Los Menceyes y del Centro Higo Pico e Indalín desfilaron junto a sus familias, acompañados por En Paralelo Danza y las comparsas Infantil Tropicana y Bella Mariana, regalando ritmo y sonrisas a cada paso.

‘Made in Candelaria’

A su llegada, el Ayuntamiento entregó reconocimientos a los colectivos participantes y a agrupaciones del municipio como la Agrupación de Mayores Antón Guanche, la Comparsa Tropicana y Almagec. De manera especial, se rindió homenaje a la Comparsa Infantil Tropicana, que celebra su 30 aniversario, proyectándose un vídeo conmemorativo y entregándose un cuadro de agradecimiento por «tres décadas sembrando alegría, ritmo y futuro en el Carnaval de Candelaria».

La jornada culminó con el Festival Coreográfico, inaugurado por la voz de Arodi Llanos y protagonizado por escuelas y clubes de danza que mostraron sus propuestas carnavaleras. Participaron las Escuelas Municipales de Danza, Baile Moderno y Danza Oriental de la Universidad Popular, además de En Paralelo Danza, el Club Deportivo Odali de Arafo, Crew of Dreams, el Club Deportivo Andreína Acosta y Ballet Beanky.