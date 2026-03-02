La borrasca Regina obliga a tomar precauciones en Tenerife: estas son las medidas de seguridad

Tenerife se verá afectada por la borrasca de alto impacto Regina desde la tarde de este lunes hasta el miércoles 4 de marzo. La borrasca dejará viento del norte con rachas muy fuertes en todo el Archipiélago y precipitaciones intensas y persistentes sobre todo en el norte de las islas montañosas. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda seguir de cerca la evolución metereológica ante el difícil pronóstico de este tipo de fenómenos.

Entre las principales indicaciones, se aconseja extremar la prudencia al volante, reducir la velocidad y evitar detenerse en zonas por las que pueda circular abundante agua. También se insiste en prestar atención al lugar de estacionamiento de los vehículos, ya que las crecidas repentinas podrían dañarlos o incluso arratsrarlos.

Riesgo de inundaciones

Ante precipitaciones torrenciales, existe riesgo de inundaciones, por lo que se desaconseja cruzar tramos inundados, ya sea a pie o en coche, así como intentar rescatar el vehículo. En áreas rurales, se recomienda mantenerse alejado de barrancos, cauces y zonas bajas de laderas, evitando atravesar vados cubiertos de agua.

En entornos urbanos, Protección Civil aconseja resguardarse junto a edificios y, en las viviendas, cerrar puertas y ventanas para impedir corrientes de aire. Si la tormenta sorprende en campo abierto, es preferible no correr ni permanecer en puntos elevados como cumbres o crestas, evitar refugiarse bajo árboles y mantenerse alejado de alambradas y objetos metálicos.

Asimismo, conviene asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

En la costa, se recomienda alejarse de playas y zonas bajas expuestas al impacto del oleaje y no estacionar vehículos en áreas vulnerables a la subida del mar. Durante temporales intensos, el mar puede presentar condiciones extremadamente peligrosas, por lo que se pide no acercarse para observar el fuerte oleaje ni asumir riesgos innecesarios.