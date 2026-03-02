El bocadillo de carne de cabra que arrasa en este municipio de Tenerife: abierto desde hace 70 años

La carne de cabra es uno de los platos más característicos de la gastronomía canaria. En La Esperanza hay un bar de toda la vida que ofrece bocadillo de carne de cabra. Se trata de Bar Los Teques, un establecimiento tradicional que cuenta con 70 años de historia, aunque desde hace unos meses con nueva gerencia.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han visitado el local y no han dudado en compartir y recomendar los bocadillos a sus seguidores. "Por fin encontramos el bocadillo de carne de cabra".

Bocadillo de carne de cabra

El bocadillo de carne de cabra es uno de los grandes reclamos del local. Tanto es así que, muchos días, "no llega a mediodía". Desde el establecimiento aseguran que "antes de las 11:00, ya hemos vendido como 35 - 40 panes".

Se trata de un bocadillo sencillo, pero bien ejecutado. Lleva carne de cabra mechada y queso, una combinación sencilla que conquista los paladares de todos sus clientes. "Un bocadillo sencillo y súper rico", comentan en el vídeo.

Otro de los bocadillos especiales que tienen, es el de cochino, acompañado de cebolla roja, tomate y mojo. Un bocadillo tradicional que "triunfa también".

Un bar con 70 años de historia

Bar Los Teques, abrió hace unos meses con nueva gerencia, aunque el establecimiento desde hace 70 años en La Esperanza. "Es un bar de pueblo de toda la vida que a lo mejor has pasado 300 mil veces por fuera y no paras, pues párense y pídanse los bocadillos", afirman los creadores de contenido.

Los bocadillos cuentan con precio inferior a los 5 euros, por lo que el local ofrece una gran relación calidad-precio. Los creadores de contenido en total pagaron 11,70 euros y para picar el local les dejo "quesito y unas aceitunas".

"Como curiosidad algo que nos llamó mucho la atención es la cantidad de gente que va para hacer ofrendas a San Gregorio, está por fuera del bar y encuentras muchas velas y flores", comentan.

Horario y ubicación

El Bar Los Teques se encuentra en la carretera General de La Esperanza, 70, en Tenerife. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han probado sus bocadillos y sus platos para el servicio de comidas.

Abre de martes a domingo en horario ininterrumpido de 6:00 a 17:00 horas, mientras que los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.