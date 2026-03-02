Autónomos se movilizan en Tenerife para exigir cuotas justas y más seguridad jurídica: “Queremos trabajar sin temblar”

Alrededor de medio centenar de autónomos se han concentrado este lunes en Santa Cruz de Tenerife, convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, para reclamar mayor seguridad jurídica, cuotas “justas” ajustadas a la facturación real y la aplicación de la exención del IVA e IGIC hasta los 85.000 euros de ingresos anuales.

El portavoz del colectivo en Canarias, Mijaíl Morales, ha explicado en declaraciones a EFE que los trabajadores por cuenta propia piden “poder trabajar sin temblar” ante cambios normativos y decisiones administrativas que, a su juicio, generan una constante incertidumbre.

Antes del inicio de la marcha, que ha partido desde la plaza Weyler hasta la plaza del Chicharro, Morales ha reclamado que las cuotas se calculen en función de la facturación actual y no de la del año anterior, además de insistir en la necesidad de aplicar la exención fiscal de los 85.000 euros para el IVA y el IGIC, una medida que, según ha señalado, está permitida y recomendada por la Unión Europea.

Manifestación de autónomos en Tenerife / Andrés Gutiérrez

El portavoz ha subrayado que los autónomos son una parte esencial del tejido empresarial, aunque ha lamentado que no se les reconoce como tal. También ha destacado que muchos de los participantes han tenido que cerrar sus negocios durante la jornada para acudir a la protesta, lo que supone dejar de facturar.

La movilización en Tenerife se enmarca en una convocatoria nacional prevista para el próximo 2 de marzo, con protestas en casi 40 ciudades españolas, como continuación del movimiento iniciado el pasado 30 de noviembre. En el Archipiélago, además de Tenerife, están previstas concentraciones en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa.

Desde la plataforma denuncian que el colectivo de autónomos en España soporta una presión fiscal creciente y desproporcionada, cotizaciones elevadas al margen de los ingresos reales y una burocracia excesiva que dificulta el acceso a ayudas y trámites, al tiempo que advierten del deterioro del pequeño comercio y del tejido económico local.