La Aemet pronostica lluvias débiles a moderadas y posibles heladas este lunes en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este lunes en Canarias una jornada marcada por intervalos nubosos, tendencia a cielos más cubiertos por la tarde y probables lluvias débiles a moderadas al final del día, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve y en las más orientales.

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las mínimas se mantendrán estables o registrarán un leve descenso en algunas zonas. El viento soplará inicialmente moderado del noroeste, pero se intensificará progresivamente hasta alcanzar intensidad fuerte en determinados puntos del Archipiélago.

Viento y estado del mar: precaución en zonas expuestas

El viento será protagonista a lo largo del día. Se espera componente norte o nordeste con fuerza 4 a 6, ocasionalmente 7, amainando posteriormente a norte o noroeste de fuerza 3 a 5. En tierra, el flujo del noroeste girará a norte y tenderá a intensificarse por la tarde-noche.

En cuanto al estado de la mar, se prevé fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla, y mar de fondo del norte con olas entre 2 y 3 metros. En las costas sur y suroeste, el viento será más variable y la situación marítima algo más estable, informa Efe.

Previsión del tiempo por islas para este lunes

Tenerife

En Tenerife el norte presentará nubosidad abundante por la mañana y lluvias débiles a moderadas por la tarde-noche, incluso con carácter persistente en algunos puntos.

Santa Cruz de Tenerife registrará 15°C de mínima y 21°C de máxima.

No se descartan heladas débiles en zonas altas.

La Gomera

En La Gomera habrá nubosidad en el norte, claros al mediodía y nuevas lluvias por la tarde.

San Sebastián de La Gomera alcanzará 22°C de máxima.

La Palma

En La Palma el norte y noroeste tendrán cielos cubiertos con posibilidad de lluvia débil.

Santa Cruz de La Palma marcará 15°C de mínima y 21°C de máxima.

El Hierro

En El Hierro predominarán las nubes en el norte, con probables lluvias por la tarde.

Valverde registrará 11°C de mínima y 17°C de máxima.

Lanzarote

En Lanzarote predominarán los cielos nubosos durante la primera mitad del día, con apertura de claros por la tarde. Al final de la jornada volverán las nubes y podrían producirse lluvias débiles a moderadas.

Temperaturas previstas en Arrecife: 14°C de mínima y 20°C de máxima.

El viento será moderado del norte, girando a noroeste y arreciando al final del día.

Fuerteventura

En Fuerteventura se espera una evolución similar, con nubes predominantes por la mañana, claros por la tarde y posible lluvia débil al cierre del día.

Puerto del Rosario registrará 15°C de mínima y 20°C de máxima.

El viento aumentará su intensidad a últimas horas.

Gran Canaria

En Gran Canaria el norte tendrá cielos nubosos con baja probabilidad de lluvia débil matinal. Por la tarde se abrirán claros, pero volverán las precipitaciones al final del día.

En Las Palmas de Gran Canaria se prevén 15°C de mínima y 20°C de máxima.

Las máximas subirán en el norte, especialmente en medianías.