La Aemet avisa de la llegada de una nueva borrasca a Tenerife: Regina dejará lluvias, nieve y vientos de hasta 90 kilómetros

Tenerife estará en el punto de mira metereológico a partir de este lunes por la llegada de una nueva borrasca de alto impacto. Regina, nombrada así por el servicio meteorológico portugués, dejará lluvias, viento intenso, posibles nevadas en las cumbres de Tenerife y La Palma y un notable cambio de tiempo en todo el Archipiélago coincidiendo con el inicio de marzo y la primavera climatológica.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, Regina alcanzará primero a las islas occidentales. La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife estarán en aviso amarillo por rachas que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, podrán superarse los 90 kilómetros por hora en zonas altas de El Hierro, La Gomera y Tenerife. El viento será uno de los fenómenos más destacados en las primeras horas del episodio, aunque también se esperan precipitaciones que podrían intensificarse conforme avance la semana.

En el mar, se prevé viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, ocasionalmente 7, con fuerte marejada que tenderá a disminuir. Se mantendrá mar de fondo del norte con olas de entre dos y tres metros.

Así afectará a Canarias

En Tenerife, el tiempo se inestabilizará a partir de la tarde-noche con precipitaciones que podrían ser constantes en algunos puntos de la isla. No se descartan nevadas en la cumbre y el viento se reforzará en la dorsal y vertientes nordeste y noroeste.

En La Palma, La Gomera y El Hierro, el patrón será similar a Tenerife: nubosidad en el norte, claros al mediodía y regreso de lluvias por la tarde. En las tres islas el viento se intensificará por la noche, con posibles rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas. Además de posibles nevadas en las cumbres de La Palma.

En Gran Canaria, el norte comenzará el día nuboso con baja probabilidad de lluvia débil, abrirá claros por la tarde y volverán las precipitaciones a última hora. Las máximas aumentarán ligeramente en el norte y medianías, mientras que el viento podría dejar rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas al final del día.

En Lanzarote y Fuerteventura, la mañana iniciará nubosa con apertura de claros, pero las lluvias débiles podrían reaparecer al final del día. El viento también se intensificará progresivamente a lo largo de la jornada.

Una borrasca de alto impacto

La borrasca Regina es la decimocuarta borrasca de alto impacto de la temporada de las que reciben nombre oficial y la decimoséptima desde el pasado mes de octubre. Con esta nueva borrasca se iguala la temporada 2023-2024 como la que más borrascas ha bautizado ha registrado hasta la fecha.

En la Península, la borrasca afectará sobre todo al sur y este peninsular, de forma especial a la vertiente mediterránea donde se prevén acumulados importantes de lluvia en los próximos días. El desarrollo de bajas presiones en el norte de África y la posición de la bolsa de aire frío en altura favorecerán un flujo húmedo que incrementará la inestabilidad.

Tanto la Península como los archipiélagos vivirán una semana variable, con acumulados que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas, según apuntan los modelos metereológicos. En Canarias, el seguimiento se centrará en la intensidad del viento en cumbres y vertientes expuestas, así como en la evolución de las precipitaciones en las islas de mayor relieve como Tenerife o La Palma.

Tras meses marcados por el paso continuado de borrascas, Regina se suma a una temporada especialmente activa que ha dejado abundantes lluvias en buena parte del país.