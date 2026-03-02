El acceso a Playa de la Viuda será seguro en cuatro meses

La obra para asegurar el acceso al barrio de Playa de la Viuda por el litoral comienza con la reposición del muro en el borde costero. Los trabajos cuenta con un presupuesto de 220.000 euros y se desarrollarán con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. Para realizar esta actuación, el Ayuntamiento de Candelaria cuenta con la preceptiva autorización del Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife, paso que llevó al Consistorio a declarar la obra de carácter urgente debido al peligro grave e inminente para el patrimonio público de la zona.

El proyecto que se lleva a cabo, encargado por la Administración municipal, contempla la retirada de escombros y la demolición del tramo inestable que aún permanece en pie, la reposición del muro ajustándolo al borde exterior del dominio público marítimo terrestre, la recuperación de la rampa de acceso para uno de los vehículos de mantenimiento, la reposición del firme, los pavimentos y la señalización del vial afectado, así como del alumbrado público que se encuentra dañado.

Se trata de una intervención que las autoridades consideran como prioritaria porque afecta a un punto especialmente expuesto a la dinámica marítima, cuyo objetivo es recuperar la estabilidad del entorno y garantizar la seguridad en la zona.

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, subraya que el «no hemos dejado de trabajar ni un solo día para sacar adelante esta obra lo antes posible. Estamos ante una actuación que exige rigor técnico y coordinación, por lo que nos congratulamos de que la obra ya está en marcha, que es lo importante: avanzar y resolver».

El concejal de Obras y Servicios, Jorge Baute, resalta su complejidad e incide en su importancia, porque «no es solo reponer un tramo derrumbado, es reconstruir con garantías en una zona litoral con condiciones exigentes».

Por su parte, el edil de Planificación y Gestión Urbanística, Reinaldo Triviño, llama la atención sobre el trabajo previo llevado a cabo. El concejal explica que el proyecto se ha definido «tras estudiar la climatología y el las condiciones marítimas de la zona» con el propósito de definir y «levantar una estructura eficiente y resistente». En el plano político, Triviño señala que «con esta actuación, el Ayuntamiento de Candelaria reafirma su compromiso con la seguridad y la protección del litoral y agradece a los vecinos la comprensión».

Playa de la Viuda es un núcleo situado en el lado norte del litoral del Polígono Industrial Valle de Güímar en el que conviven primeras y segundas residencias. Su cercanía al mar abierto causa daños en la primera línea, como ocurrió con el fuerte oleaje registrado durante la pleamar de la madrugada y la tarde del 10 de abril de 2024, por el que fueron realojados los habitantes de cinco viviendas.