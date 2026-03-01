El ritmo carnavalero ahuyenta a la lluvia en La Laguna

El Carnaval volvió a desafiar a la lluvia en La Laguna. Y esta vez, venció. La Apoteosis del Carnaval pudo llenar de ritmo y color las calles de la ciudad Patrimonio de la Humanidad y desarrollar su recorrido como estaba previsto. La docena de grupos que desfilaron este domingo 1 de marzo no las tenían todas consigo. Ya que tanto el viernes como el sábado se había tenido que suspender parte de la programación del Carnaval Cultural debido a las precipitaciones. Pero, por suerte, el desfile pudo desarrollarse sin problemas para deleite de participantes, familiares y público.

Lo cierto es que la Apoteosis del Carnaval pilló a muchos por sorpresa. “Vinimos a pasear y a disfrutar del domingo en La Laguna, no sabíamos que esto estaba previsto, pero siempre alegra la música y el ritmo”, apuntó Emilia González, que había acudido junto con sus hijos a desayunar al centro de Aguere. Otros, sin embargo, sabían muy bien a lo que venían. “Trajimos a los niños porque vivimos aquí y los actos son más tranquilos y menos multitudinarios que cuando se celebran en Santa Cruz”, aseguró Cristina Suárez, junto a sus hijos perfectamente disfrazados de Spiderman y la princesa Elsa de Frozen para la ocasión.

Aunque, se debe reconocer, que quienes se habían ataviado con peluca y disfraz eran los menos y la gran mayoría de público disfrutó del desfile vestidos de calle. “¿Pero el Carnaval no se había terminado ya?”, se escuchaba entre quienes se encontraban de repente con el coso lagunero. “Nosotros hemos venido, sobre todo, para mi nieto vea las batucadas, le encantan los tambores”, comentó Candelaria Abreu, que se mostró confiada de que el pequeño tiene alma de comparsero y que será uno de los que forme parte del desfile cuando sea mayor.

El recorrido arrancó puntual a las 12:00 del mediodía desde la plaza del Cristo. Las Celias, grupo emblemático del Carnaval tinerfeño que este año celebra su 30 aniversario, fueron las encargadas de abrir el desfile con buena música. Tras ellas, Bambas a ritmo de bombo. El movimiento viene unido al Ballet Dance, que mostraban su singular coreografía a todo el público.

El desfile continuó con la murga Los Castorcitos, en la que algunos de sus integrantes, móvil en mano, no dejaban de capturar el momento para tener un buen recuerdo de esta edición. Tras ellos, un gran gentío. Una tribu de pequeños integrantes recorría la calle a buen ritmo. El baile, la música y el buen ambiente pareció llenar el espacio con el numeroso grupo En Paralelo Danza. Junto a ellos, decenas de padres, madres y familiares que acompañaban a los más pequeños en su actuación.

La comparsa Valleiros, reconocidos con el accésit en el certamen de Ritmo y Armonía, desfilaron en siguiente lugar. Las plumas rojas de sus fantasías brillaban en los momentos en los que el sol hizo acto de presencia. Marchilongas fueron las siguientes y tras ellas se divisaban las plumas verdes del tocado de la comparsa Río Orinoco. Por último, Joroperos, que presumieron de tercer premio en el concurso de Ritmo y Armonía y que fueron los encargados de cerrar el desfile por todo lo alto.

Y aunque una ligera llovizna amenazó en algún momento el recorrido, el tiempo siguió siendo frío, algo habitual en La Laguna por estas fechas, pero ideal para poder desarrollar uno de los actos más esperados del Carnaval Cultural, que La Laguna había previsto para el pasado fin de semana. Ya el viernes se tuvieron que cancelar todos los actos programados durante la mañana y la tarde por el mal tiempo y el sábado la lluvia obligó a modificar buena parte de las actividades previstas en la Gran Fiesta Pirata del carnaval infantil. No pudieron desplegarse los castillos hinchables y las atracciones, pero en cambio sí que pudieron celebrase en el escenario de la plaza del Cristo las actuaciones de los grupos infantiles Bambas, Joroperos y Ballet Dance. Ya por la tarde la climatología dio una tregua y los actos previstos se realizaron con normalidad y una notable participación popular. Entre ellas, el pasacalle de Las Rondallas y la Noche de Carnaval, Son y Vinos.

La programación del Carnaval Cultural finalizó con una de las grandes novedades de esta edición, el renovado Entierro de la Sardina, que tenía previsto que su cortejo partiera de la plaza del Hermano Ramón y discurriera por la calle Viana hasta la plaza del Cristo, donde después tendría lugar el Gran Baile de Máscaras para despedir como se merece a la querida sardina hasta el próximo año.