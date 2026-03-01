Las lluvias y el viento regresan este lunes a Tenerife, según la Aemet
Las islas más occidentales y orientales registrarán lluvias débiles a moderadas a últimas horas del día, mientras que las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes intervalos nubosos, tendiendo a nuboso por la tarde con lluvias débiles a moderadas a últimas horas del día en el norte de las islas más montañosas y orientales, temperaturas máximas en ligero ascenso y viento moderado del noroeste.
El viento arreciará a norte moderado a fuerte con rachas localmente muy fuertes a últimas horas en cumbres y vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve.
En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, ocasionalmente 7, que amainará a norte o noroeste de fuerza 3 o 5, fuerte marejada, que disminuirá a marejadilla, y variable de fuerza 1 a 3 con marejadilla en el sur y suroeste de las islas.
Se espera mar de fondo del norte con olas de 2 a 3 metros, informa Efe.
La previsión por islas es la siguiente:
TENERIFE
En el norte, predominio de cielos nubosos durante la primera mitad del día con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional. Se abrirán amplios claros a partir de mediodía, y por la tarde-noche volverán los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas que podrán ser localmente persistentes o en forma de chubasco. Intervalos nubosos en el resto de zonas, predominando los cielos nubosos al sur por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado ascenso en el norte y oeste, especialmente en medianías, y sin cambios o en ligero descenso en el este. No se descartan heladas débiles en zonas altas. Viento moderado de componente norte, girando a noroeste durante la mañana. Por la tarde-noche arreciará a norte moderado a fuerte con probables rachas localmente muy fuertes en cumbres, la dorsal y vertientes nordeste y noroeste a últimas horas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 15 21
LA GOMERA
En el norte, predominio de cielos nubosos durante la primera mitad del día con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional. Se abrirán amplios claros a partir de mediodía, y por la tarde-noche volverán los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas que podrán ser en forma de chubasco. Intervalos nubosos en el resto de zonas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en medianías y zonas altas. Viento moderado de componente norte, predominando la dirección noroeste por la tarde. A últimas horas arreciará a norte moderado a fuerte con rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de la Gomera 16 22
LA PALMA
En el norte y noroeste, predominio de cielos nubosos durante la primera mitad del día con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional. Se abrirán claros a partir de mediodía, y por la tarde volverán los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas que podrán ser en forma de chubasco. Intervalos nubosos en el resto de zonas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado ascenso en el norte y este, especialmente en medianías, y con pocos cambios en el oeste. Viento moderado de componente norte, girando a noroeste durante la mañana. Por la tarde arreciará a norte moderado a fuerte con probables rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y nordeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de la Palma 15 21
EL HIERRO
En el norte, predominio de cielos nubosos durante la primera mitad del día. Se abrirán amplios claros a partir de mediodía, y por la tarde volverán los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas que podrán ser en forma de chubasco. Intervalos nubosos en el resto de zonas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en medianías y zonas altas. Viento moderado de componente norte, predominando la dirección noroeste por la tarde. A últimas horas arreciará a norte moderado a fuerte sin descartar rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes sudeste y noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 11 17
LANZAROTE
Predominio de cielos nubosos durante la primera mitad del día, abriéndose amplios claros por la tarde. Al final del día volverán los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte, girando a noroeste durante la mañana. A últimas horas arreciará a norte moderado a fuerte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 14 20
FUERTEVENTURA
Predominio de cielos nubosos durante la primera mitad del día, con apertura de amplios claros por la tarde. Al final del día volverán los cielos nubosos con lluvias débiles localmente moderadas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado de componente norte, girando a noroeste durante la mañana. Al final del día arreciará a norte moderado a fuerte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 15 20
GRAN CANARIA
En el norte, predominio de cielos nubosos durante la primera mitad del día con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional. Se abrirán amplios claros por la tarde, y al final del día volverán los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas. Intervalos nubosos en el resto de zonas, predominando los cielos nubosos al este por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado ascenso en el norte, especialmente en medianías, y con pocos cambios en el sur. Viento moderado de componente norte, girando a noroeste durante la mañana. A últimas horas arreciará a norte moderado a fuerte sin descartar rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 15 20
