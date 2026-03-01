Comienza el proceso para mejorar la playa de Agua Dulce y su entorno en Los Silos

Los Silos comienza el proceso para mejorar la playa de Agua Dulce con la consulta pública necesaria para modificar el Plan General de Ordenación (PGO) en este punto del litoral del norte de Tenerife. El proyecto fue redactado en 2011, con un gobierno local socialista, pero la falta de acuerdo con los propietarios de las parcelas colindantes imposibilitó su avance. El propósito era desplazar la carretera que atraviesa la zona y que permanece cerrada de forma parcial por riesgo de desplome.

A falta de un informe arqueológico

En 2019, ocho años después, la falta de un informe sectorial respecto a la situación arqueológica del lugar que no se redactó nunca imposibilitó la culminación de otra modificación planteada. En el mandato 2019-2023, bajo el Gobierno local de CC-PP, no se tramitó ese informe, pero se produjo el cierre de un carril de la carretera que discurre por encima de la playa ante el riesgo de desprendimiento del talud. La vía permanece en las mismas condiciones en la actualidad.

Modificación parcial del PGO

Ahora, el grupo de gobierno formado por PSOE y USP presenta el borrador de la modificación del Plan General de Ordenación del entorno de la playa de Agua Dulce junto al documento ambiental preceptivo. El Cabildo de Tenerife es el órgano ambiental responsable de su aprobación.

Alternativa número dos

En este punto se plantean tres alternativas para la modificación del planeamiento. El técnico redactor propone la número dos como "la más favorable desde el punto de vista ambiental, al permitir corregir las afecciones existentes y mejorar la seguridad, el paisaje y la funcionalidad del sistema litoral". Dicha alternativa propone el retranqueo o desplazamiento de la carretera (el trazado SGRV-3) hacia el interior y en una posición elevada, alejándola del borde del litoral y de la desembocadura del barranco de Sibora, vinculando la actuación a una mejora ambiental del frente costero.

Durante la fase de obras, el documento ambiental reconoce que pueden producirse afecciones temporales asociadas a los movimientos de tierras, presencia de maquinaria y molestias puntuales.

Efectos "claramente positivos"

Según el técnico, la modificación genera efectos "claramente positivos", entre los que destaca la reducción del riesgo frente a inundaciones, la mejora de la integración paisajística del viario, la recuperación ambiental del frente litoral y la mejora de la calidad del espacio para el uso público.

Complejidad en la propiedad privada

La complejidad del proyecto de la playa de Agua Dulce reside en la propiedad de los terrenos por los que debería discurrir el nuevo trazado de la carretera. Hace 15 años, el Ayuntamiento de Los Silos ya se dio de bruces con la negativa de los dueños de dicho suelo.

No será realidad antes de que acabe el mandato

La actual alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso Lorenzo (PSOE), teme que volverá a ocurrir, si llega el momento de negociar. "Soy consciente de que el proyecto no saldrá adelante en lo que me queda de mandato", reconoce Baso Lorenzo. No obstante, la regidora explica que "estamos iniciando los pasos de manera simplificada. Creo que es muy importante conseguir la modificación del Plan General en el subámbito de Agua Dulce para continuar con el resto del proceso", apostilla.

La alcaldesa silense recuerda que la redacción del proyecto de la renaturalización de Agua Dulce contó con la financiación del Servicio Provincial de Costas de Tenerife, porque "se trata de devolverle espacio al mar y no ocupar dominio público". Esto es justo lo contrario a lo que ocurre con la piscina del municipio, que permanece a la espera de la resolución de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario.

De interés insular

Asimismo, la mandataria silense muestra interés en que "el proyecto de restauración de Agua Dulce cuente con la declaración de interés insular por parte del Cabildo de Tenerife "debido a su importancia para toda la Isla Baja". Carmen Luz Baso puso de ejemplo el caso de la iniciativa Underwater Gardens, en Guía de Isora, que cuenta con la catalogación de proyecto interés insular desde el año 2024.