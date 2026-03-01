Candelaria, capital de la crítica

Candelaria volvió a erigirse en el epicentro de la ironía y la crítica social con la celebración de la vigésima edición del Encuentro de Murgas, una cita que se ha consolidado como referente dentro del calendario del Carnaval de Canarias. Sobre el escenario se dieron cita los primeros premios de interpretación de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, en una velada marcada por el humor afilado, la ironía y el compromiso social que define a las murgas del Archipiélago. Además, como invitada, abriendo boca, Diablos Locos, murga amiga de Candelaria porque muchos componentes comparten residencia en la Villa y porque la organización candelariera siempre se ha sabido con el compromiso y esfuerzo de la Villa para sacar año tras año el Encuentro.

La noche del viernes arrancó con los terceros premios de Interpretación; después de la participación de Diablos Locos. Desde el barrio de Schamann, en la capital grancanaria, los 90 componentes de Chacho Tú ofrecieron los temas Una murga con prospecto y Agentes de seguro, desplegando su característico estilo crítico.

A continuación, desde Icod de los Vinos y bajo la dirección de Osel Martín, Los Tiralenguas interpretaron Las etiquetas y Los Magos del Norte, logrando poner en pie al público del recinto con este último tema, convertido ya en uno de los más celebrados de la temporada.

El turno de los segundos premios lo abrió Los Nietos de Mary Sánchez, llegados desde Telde. La formación, que este año sumó además el tercer premio de Vestuario en el carnaval grancanario, conquistó a los asistentes con La Cueva y Los Perderos. En un emotivo gesto de hermanamiento entre islas, desplegaron entre el público una tela serigrafiada con los escudos de las murgas de Gran Canaria, reforzando el espíritu de unidad que caracteriza a este encuentro. Seguidamente actuaron Los Bambones, dirigidos por Primi Rodríguez, una de las agrupaciones más arropadas por la afición, que interpretaron Cuestión de suerte —Premio Criticón— y La Gran Armada, reafirmando su estrecha conexión con el público.

Pasada la medianoche llegó el momento más esperado: el de los primeros premios. Desde El Carrizal, Los Legañosos, bajo la dirección de David Zamora, ofrecieron La última carroza y La murga airobic, combinando espectáculo y mensaje social. El broche de oro a la vigésima edición lo pusieron Los Trapaseros, procedentes de Los Realejos y dirigidos por David Zurita, con los temas Limitados y Lo imposible, demostrando por qué han marcado el pulso crítico del Carnaval tinerfeño en los últimos años. Como antesala del Encuentro, el público disfrutó de la actuación de Diablos Locos, dirigidos por Tomy Carvajal, que calentaron motores para una noche que volvió a evidenciar el alto nivel de las formaciones participantes.

El Coso y Óscar D’León

De la crítica y el pasacalle de la noche del viernes a la exhibición de color en el coso que recorrió la tarde del sábado la Avenida Marítima de Punta Larga hasta el recinto junto al Ayuntamiento, con la participación de más de 40 grupos y colectivos del Carnaval.

La comitiva arrancó con la Comparsa Infantil Tropicana y fue creciendo en ritmo y color a lo largo del recorrido con incorporaciones que se sumaron por el camino, perfectamente caracterizadas. A la altura de La Hornilla se incorporaron la Rumbera Ultraperiférica junto al Grupo de Zona Joven, además de la Agrupación de Mayores Antón Guanche y la Batucada de Mayores Archaco. Comparsas como Tropicana junto a Batucada Almagec, Bella Mariana, Bahía Bahitiare, Los Valleiros, K´nadum y Los Rumberos desplegaron sus coreografías, mientras que las murgas infantiles Los Redoblones y Triquis, junto a Las Redoblonas y Triqui Traques, aportaron ritmo y frescura carnavalera, entre otros.

Ya por la noche, uno de los momentos más esperados, el concierto de Óscar D’León en el escenario instalado en los aparcamientos del ayuntamiento por las obras en la plaza de la Basílica.