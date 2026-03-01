Una alternativa al sablazo de la factura de la luz: las comunidades energéticas se disparan en Tenerife

Las comunidades energéticas viven un momento de auge en Tenerife. La posibilidad de reducir de forma notable la factura de la luz y, adicionalmente, una creciente conciencia medioambiental empujan estas iniciativas. El mapa de estas asociaciones publicado por la Oficina de Transición Energética (OTE) de Tenerife recoge diez creadas y cuatro en trámite. Además, desde el Cabildo indican que la OTE trabaja en el progreso de 20 que se encuentran en distintas fases de desarrollo.

Pero… ¿qué son las comunidades energéticas? De la misma manera en que no existe una fórmula única de comunidad energética, tampoco cabe una definición rotunda. Se podría decir que se trata de agrupaciones de personas, pequeñas y medianas empresas y, en ocasiones, administraciones públicas locales que producen y consumen energía renovable. Todo ello con el objetivo de conseguir beneficios económicos, pero también sociales y medioambientales, para lo que suelen constituirse jurídicamente como asociaciones o cooperativas sin ánimo de lucro.

La fórmula más extendida en Tenerife es el autoconsumo colectivo con instalaciones fotovoltaicas ubicadas en cubiertas, ya sean de carácter industrial, municipal o residencial. La energía generada se inyecta en la red eléctrica y, a través del sistema de contadores digitales, se reparte automáticamente entre los socios. El descuento correspondiente aparecerá después en la factura de cada uno de ellos.

Beneficios

«Yo creo que aquí gana todo el mundo: el medio ambiente, porque se reducen las emisiones, y la gente, porque disminuye la factura de la luz y contribuye a la mejora del planeta al apostar por energías renovables», contextualiza el director insular de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Pedro Millán. «Nosotros lo único que tenemos que hacer es facilitar todo el proceso y poner las herramientas», añade sobre el papel de las administraciones públicas.

Algunas experiencias de comunidades energéticas en Tenerife se localizan en los municipios de Tacoronte, el Puerto de la Cruz, La Orotava, Buenavista del Norte o Santa Cruz, por mencionar algunas de ellas. «Tenerife se ha consolidado como un referente en innovación social y energética, dando un paso más hacia la búsqueda de sistemas sostenibles, limpios y renovables en el marco de la Isla», apunta la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, que destaca que las 20 iniciativas que están en ciernes pueden dar «consistencia» a un proyecto más amplio de desarrollo sostenible.

Mención aparte merece la Comunidad Energética El Rosario Solar. Esta es una asociación sin ánimo de lucro impulsada en 2020 y registrada oficialmente en 2022 y que actualmente cuenta con más de 200 socios, entre vecinos, pymes y el Ayuntamiento rosariero. Su plan contempla hasta cinco megavatios de potencia fotovoltaica y tres megavatios hora de almacenamiento en baterías, distribuidos en tres actuaciones dentro del municipio. La fase más avanzada es la ubicada en el Polígono Industrial de La Campana, que ya está produciendo energía y abasteciendo a empresas y residentes dentro del radio establecido de dos kilómetros.

3.000 euros por hogar

El concejal de Transición Ecológica del Ayuntamiento de El Rosario, Fidel Vázquez, precisa que entre el 75% y el 80% de los socios son particulares y que, dependiendo de la potencia contratada, la inversión media de un hogar puede rondar los 3.000 euros. El edil añade que el periodo de amortización estimado se sitúa en torno a un año y medio o dos, «gracias al ahorro energético y a las ayudas públicas». A partir de ahí, la energía generada durante la vida útil de la instalación –unos 25 años– supone un beneficio directo para el socio.

El crecimiento del término ‘comunidad energética’ ha abierto también un debate sobre su uso. Hay quienes, como Vázquez, diferencian entre las asociaciones sin ánimo de lucro y otras fórmulas comerciales de autoconsumo compartido. «Una comunidad o sistema energético local tiene que ser sin ánimo de lucro y primar el ahorro energético», enfatiza el edil. Otra de sus características es que el control permanece en manos de los socios. Al menos lo habitual es que cada miembro tenga un voto en la asamblea, con independencia de la aportación económica que hayan realizado.

Otro ejemplo de estas iniciativas se localiza en el Sur de la Isla. El modelo impulsado bajo la marca Adeje Verde surgió como proyecto de innovación entre el Ayuntamiento de Adeje y la Universidad de La Laguna (ULL). En este caso, la comunidad energética adoptó forma de asociación, mientras que la gestión técnica y administrativa se canaliza a través de una empresa ‘spin-off’, esto es, una entidad independiente creada a partir de la institución académica.

Tipos de cubiertas

El catedrático de Física Aplicada de la ULL y director del Máster Universitario en Energías Renovables, Ricardo Guerrero, se encarga de la dirección estratégica de Adeje Verde. Guerrero explica que actualmente existen instalaciones en funcionamiento en edificios municipales, comunidades de propietarios y establecimientos hoteleros. Un ejemplo es la planta fotovoltaica instalada en la Escuela Municipal de Música, que reparte energía entre más de un centenar de vecinos y dependencias municipales. El modelo combina cubiertas públicas y privadas, aunque desde el proyecto se defiende priorizar las segundas para evitar conflictos administrativos.

Sin embargo, uno de los mayores escollos llega cuando no hay información o la tramitación resulta compleja. Ahí el ciudadano no se suma ni a la variante más ‘pura’ de comunidad energética ni a cualquier otra. Precisamente eso último es lo que ha estado tratando de resolver el Cabildo con la Oficina de Transición Energética. Esta tiene como fin último «promover e impulsar la transición energética en la isla, apoyando a los vecinos, empresas y administraciones públicas». Los principales servicios que desarrollan son de asesoramiento personalizado en energías renovables, movilidad sostenible y eficiencia energética, entre otras.

Cuatro ejes

Según los datos aportados por el Cabildo, la OTE centra su trabajo en cuatro ejes fundamentales, como son el acompañamiento técnico y administrativo, la ayuda sobre la propia financiación de los proyectos, la definición de los pasos ordenados para incrementar el número de comunidades energéticas y una formación abierta y gratuita a la ciudadanía. Son aspectos fundamentales para continuar con la búsqueda de los objetivos de desarrollo sostenible.

Geógrafo y montañero, Pedro Millán defiende convencido estas iniciativas. «Aquí estamos hablando de aprovechar las cubiertas y los terrenos antropizados, no así de hacer grandes instalaciones fotovoltaicas que desarrollan grandes empresas o fondos de inversión», sostiene. «Al Cabildo lo que nos interesa son este tipo de instalaciones», agrega el director insular.

Millán se detiene en que se generan beneficios medioambientales y sociales, así como que no se produce el impacto en el territorio que sí aparece con otro tipo de instalaciones fotovoltaicas o de energía eólica. «Nuestra apuesta fundamental es por aprovechar lo que ya existe construido para rentabilizarlo desde el punto de vista energético y de la mejora de la reducción de emisiones a la atmósfera, lo que resulta fundamental si queremos cumplir con nuestros compromisos de lucha contra el cambio climático», remacha.