La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife

El Gobierno de Canarias ha actualizado este sábado la situación meteorológica y mantiene la alerta por viento en las islas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. El resto del archipiélago desciende a situación de prealerta, según la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

El episodio de viento estará marcado por rachas muy fuertes del noreste, especialmente en las vertientes sureste y noroeste y en las zonas de cumbre. La mayor incidencia se espera en La Gomera y en las áreas orientadas al sur de Tenerife y Gran Canaria.

Según los datos facilitados, las rachas máximas podrían superar los 90 kilómetros por hora en La Gomera. No se descarta que, de forma puntual, también se alcancen valores similares en medianías del sur de Gran Canaria y en la vertiente sureste y el extremo noroeste de Tenerife.

Previsión general para este domingo en Canarias

De cara a este domingo, la Aemet prevé cielos nubosos en el norte de las islas, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías. Las temperaturas experimentarán ligeros descensos, más acusados en zonas orientadas al sur y al oeste.

El viento alisio soplará moderado, con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes durante la primera mitad del día en vertientes sureste y noroeste de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. La previsión apunta a que el viento tenderá a perder intensidad a partir de la tarde. En las costas del suroeste se esperan brisas.

En cuanto al estado de la mar, se prevé viento del norte o nordeste con fuerza 4 a 6, aumentando a 7 y ocasionalmente 8. Habrá fuerte marejada o mar gruesa, con mar de fondo del norte o noroeste y olas de entre 1 y 3 metros, que podrían alcanzar los 4 metros en el norte de Tenerife.

Previsión por islas

Tenerife

En Tenerife predominarán los cielos nubosos en el norte, con probabilidad de lluvias débiles, sobre todo en medianías del nordeste durante la primera mitad del día. En el oeste y sur habrá intervalos nubosos, mientras que el este y las cumbres centrales estarán poco nubosos o despejados.

Las temperaturas descenderán ligeramente, con un descenso más notable en medianías del sur y oeste. Se prevén heladas débiles en zonas altas. El alisio será moderado, pero fuerte con rachas muy fuertes en la vertiente sureste y extremo noroeste durante la mañana. También podrían registrarse rachas intensas en medianías altas de Candelaria y El Rosario.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan valores entre 17 y 22 grados.

La Gomera

La Gomera concentrará parte de la situación más adversa. En el norte habrá cielos nubosos con probables lluvias débiles en medianías durante la mañana. El resto de la isla estará poco nuboso o despejado.

Las temperaturas apenas variarán, con ligero descenso en la vertiente sur. El alisio soplará moderado, pero será fuerte con rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste y en cumbres expuestas, especialmente en las primeras horas del día.

En San Sebastián de La Gomera los termómetros oscilarán entre 17 y 21 grados.

La Palma

En La Palma, los cielos estarán nubosos en el norte y este, con probables precipitaciones débiles en medianías del nordeste. En el oeste se esperan intervalos nubosos.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente y las máximas descenderán en el oeste. El alisio será moderado, con intervalos fuertes en los extremos noroeste y sudeste y en la zona de El Paso durante la madrugada.

En Santa Cruz de La Palma se prevén 16 grados de mínima y 20 de máxima.

El Hierro

En El Hierro dominarán los cielos nubosos en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles. El resto de la isla permanecerá poco nuboso.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso. El viento alisio será moderado, con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes en la vertiente sur y extremo noroeste durante la mañana.

En Valverde se esperan temperaturas entre 12 y 15 grados.

Lanzarote

En Lanzarote habrá intervalos nubosos, con mayor nubosidad en el norte y cielos más despejados en el sur. Las temperaturas apenas variarán. El alisio soplará moderado, con intervalos fuertes en la primera mitad del día.

En Arrecife se prevén 16 grados de mínima y 22 de máxima.

Fuerteventura

Fuerteventura registrará intervalos nubosos en general, con predominio de cielos poco nubosos en el sur. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso.

El viento alisio será moderado, con intervalos fuertes en la zona de Jandía durante la mañana.

En Puerto del Rosario se esperan 16 y 22 grados.

Gran Canaria

En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles en medianías durante la primera mitad del día. El resto de la isla estará poco nuboso o despejado.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso en las costas del sur. El alisio será moderado, aunque fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste, sobre todo por la mañana.

En Las Palmas de Gran Canaria los valores previstos son de 17 grados de mínima y 21 de máxima.