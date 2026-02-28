Primera reunión del proyecto AfricanTech en Tenerife
Femete acoge un encuentro clave del proyecto que impulsa la innovación, la digitalización y el intercambio empresarial entre pymes canarias y varios países africanos
La sede de Femete ha sido el escenario de la primera reunión de partenariado del proyecto AfricanTech. Este encuentro marca un punto de inflexión en una iniciativa de cooperación internacional diseñada para elevar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, tanto en el archipiélago canario como en diversos países africanos. El propósito fundamental es el refuerzo de las capacidades en innovación y digitalización, lo que a su vez pretende generar un impacto positivo en el desarrollo económico, social e institucional de todas las regiones involucradas en la alianza.
En cuanto a su marco operativo, AfricanTech cuenta con una duración prevista de 48 meses y recibe una cofinanciación del 85% por parte de los fondos FEDER, dentro del Programa de Cooperación Interreg MAC 2021-2027. La gestión está liderada por el Consorcio Casa África y cuenta con un sólido respaldo institucional que incluye a Femete, Femepa, las Cámaras de Comercio de las dos provincias canarias y el Cabildo de Tenerife. La dimensión internacional se completa con la participación de organismos empresariales, tecnológicos y académicos de Mauritania, Senegal, Costa de Marfil y Ghana.
El proyecto se articula específicamente sobre tres ejes de actuación. En primera instancia, se busca diagnosticar el potencial de las pymes y mejorar la empleabilidad en el área de cooperación. Seguidamente, se implementará un programa de capacitación en transformación digital que ofrecerá asistencia y asesoramiento directo a emprendedores. Finalmente, se promoverá el intercambio empresarial internacional y la transferencia de conocimientos técnicos. Todas estas acciones se ejecutan bajo un prisma de sostenibilidad e igualdad, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Respecto a la relevancia de esta unión, José González González, secretario general de Femete, ha destacado que la prioridad es consolidar una transformación económica inteligente que fomente el crecimiento sostenible y la creación de empleo. Por su parte, Ana Hernández Díaz, gerente de Casa África, subrayó que este proyecto da continuidad a esfuerzos previos como ConfiÁfrica, incorporando ahora nuevos territorios y objetivos que responden a la necesidad global de fortalecer el tejido empresarial mediante el uso de nuevas tecnologías.
