Juan José Hernández Rubio: «Hospiten consolida su modelo sanitario global desde las Islas Canarias»

Hospiten nació en Tenerife con la Clínica Bellevue (hoy Hospital Universitario Hospiten Bellevue). Desde el inicio apostó por adaptación, eficiencia y vocación internacional, con alta calidad médica, enfoque multicultural y flexibilidad operativa para atender a residentes y pacientes extranjeros. Así logró expandirse, manteniendo el compromiso con las islas mediante generación de empleo e inversión en infraestructura e innovación.

En un archipiélago con una alta dependencia del turismo de calidad, ¿cómo contribuye Hospiten a la garantía de atención sanitaria tanto para residentes como para visitantes?

En Canarias el turismo es un factor imprescindible a nivel económico. Hospiten desarrolla un papel clave, garantizando una atención sanitaria de calidad para residentes y visitantes, y ofreciendo atención con experiencia en aseguradoras internacionales, reforzando la confianza en el destino.

¿Qué papel juega Hospiten en la retención de talento médico especializado en Canarias?

Hospiten actúa como un ancla de talento médico ofreciendo oportunidades de alto nivel en un entorno tecnológicamente avanzado, con carácter internacional y posibilidades de desarrollo profesional y formación continua.

¿Cómo valora la evolución del grupo en investigación clínica, innovación o formación especializada del personal sanitario y qué proyecto tiene en este tema?

Nuestra evolución en investigación e innovación se refleja en una apuesta por integrar formación académica, desarrollo científico y asistencia de alta complejidad en un mismo modelo. El proyecto para este año, con la apertura del Hospital Hospiten Madrid Boadilla, en colaboración con la Universidad Europea de Madrid, es un ejemplo de la estrategia de la compañía al configurarse como centro universitario de prácticas y grados, incorporando laboratorios especializados en Genómica o Bioingeniería, orientados a tecnologías emergentes. A ello se sumará una Unidad Internacional de Formación en Cirugía Mínimamente Invasiva y Cirugía Robótica, orientada a la capacitación de profesionales a nivel internacional.

Todo ello nos posiciona como un actor que presta asistencia, genera conocimiento, atrae talento y consolida un ecosistema basado en evidencia, especialización y tecnología avanzada.

Asimismo, cabe destacar la presencia de la Unidad de Ensayos Clínicos Fase I en MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten, una de las Unidades dedicada a ensayos clínicos más grandes de España y Europa.

¿Qué oportunidades ve Hospiten en el mercado internacional desde Canarias como base estratégica para Europa y Latinoamérica?

Desde Canarias, Hospiten se posiciona como un puente logístico y sanitario que le permite proyectar su modelo de gestión en Europa y América. En España, contamos con centros en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Málaga y Madrid. Además, la red se extiende a República Dominicana, México, Jamaica y Panamá. De este modo, Hospiten se consolida como un referente en la internacionalización de los servicios médicos, con una gestión centralizada desde Tenerife.

¿Cómo se mide la contribución de Hospiten en la transformación digital del sistema sanitario canario, especialmente en robótica y uso de la IA?

La contribución de Hospiten a la transformación digital del sistema sanitario canario, tanto en robótica como en el uso de la IA, sirve como respuesta al modelo continuo de innovación del sector y permite elevar el estándar de toda la región. Asimismo, al tratarse de un grupo internacional, facilitamos la incorporación de tecnología de vanguardia que, en muchas ocasiones, se convierte en referente.