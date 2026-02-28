Javier Cabrera: "Representamos mil quinientos millones de euros anuales"

-¿Qué peso tiene el CEST a día de hoy como representante del tejido empresarial multisectorial en los municipios del Sur?

Estamos acabando con nuestros consultores una radiografía exacta de los asociados a nuestra organización precisamente para determinar cuál es nuestro peso exacto y los datos que se han obtenido dan buena cuenta de como el CEST se ha consolidado como una voz legitima y representativa del empresariado del Sur. Nuestra organización hoy agrupa a más de 500 empresas y profesionales de todos los sectores económicos incluidos sectores emergentes como sostenibilidad, tecnológicos y energía. Pero también estamos orgullos del peso social y económico que representamos con una facturación agregada que supero los 1.500 millones de euros anuales y mas de 8.300 puestos de trabajo vinculados entre directos e indirectos. A través de nuestros asociados hemos ampliado nuestra presencia fuera de la comarca Sur e incluso fuera de la isla de Tenerife lo que refuerza nuestro carácter regional y nuestra capacidad de interlocución más allá del ámbito comarcal.

-El turismo sigue siendo el principal motor económico del sur de Tenerife. ¿Cómo valora su situación actual y sus perspectivas para 2026?

Mas allá de los datos de ocupación tenemos que entender que nuestra industria turística continuara generando economía y que si no fuera por ella estaríamos estancados, pero es que además también entendemos que está siendo un elemento tractor posibilitando la diversificación en campos como la sostenibilidad o la transformación digital, además las infraestructuras que facilita la industria turística facilitan la implantación de actividades audiovisuales y así con muchas cosas, es indiscutible que la industria turística abre el camino para la diversificación en actividades económicas propias del siglo XXI atrayendo empresas e inversiones y esa es nuestra oportunidad.

- ¿Cómo puede el Sur de Tenerife consolidar un modelo turístico que vaya más allá del volumen y potencie la calidad y la sostenibilidad?

Ya lo estamos haciendo, la iniciativa privada como no puede ser de otra manera se encuentra haciendo importantes inversiones, tenemos instalaciones hoteleras y comerciales que son pioneras en materia de sostenibilidad y de innovación. Pero nos queda mucho trabajo sobre todo con las inversiones en espacios públicos y servicios, no podemos permitir que infraestructuras estratégicas como nuestro aeropuerto de Tenerife Sur se encuentre a la cabeza en rentabilidad, pero a la cola de la innovación. La calidad es indiscutible en los servicios y dentro de nuestras instalaciones, pero la inversión de la administración en los espacios públicos, mejora de nuestras costas, carreteras, etc. es bastante discutible.

-Qué proyectos considera imprescindibles para garantizar competitividad y calidad de vida, y qué está fallando para que muchos sigan pendientes?

No cabe la menor duda que la mejora de la movilidad con la ampliación de nuestras vías es urgente, la ampliación del tercer carril de la Tf1 desde San Isidro a Playa de Las Américas y, por supuesto la ampliación del hospital del Sur que son proyectos de infraestructura que lleva demandando el Sur desde hace 30 años y por las que el gobierno canario no ha mostrado sensibilidad con nuestra comarca. No podemos olvidar otro grave problema que es la correcta gestión de nuestro territorio, las constantes intromisiones de la administración y el uso político de este problema ha sido uno de los generadores de la trágica crisis de vivienda que sufrimos.

-Se presupone que la administración debe generar seguridad para atraer inversión. ¿Qué avances o carencias ve hoy en esa línea que afecten al sur de la isla?

Llevamos décadas sin completar los cuadros de agentes en nuestros cuerpos de seguridad para atender las necesidades de nuestra comarca, eso indudablemente se ha notado en nuestra percepción de la seguridad y en el aumento de los delitos. Es un milagro como con tan escasos medios materiales y humanos, que rozan lo miserable, nuestros agentes del orden consiguen resultados que nos permiten seguir considerando nuestro destino como un destino seguro.

-¿Cómo valora la situación del mercado laboral en la comarca y qué papel puede jugar el CEST en la mejora de la empleabilidad?

Estamos en un momento extremadamente complicado, el desajuste entre demanda y oferta laboral está generando mucha tensión, servicios que no se pueden atender, puestos de trabajo sin cubrir, empresas que no pueden crecer e incluso algún comercio que ha tenido que cerrar por no encontrar personas que cubran esos puestos de trabajo. En el CEST estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a nuestros asociados, pero estamos ante un problema poliédrico y de gran complejidad que no puede ser abordado desde un único lado. Exige primero que nada un gran pacto político de luces largas para que la formación y la enseñanza queden fuera del pim pam pum político y se propicie un plan que vaya más allá de los cuatro años que dura un mandato; exige el restablecimiento, que ahora han dañado por intereses políticos, del dialogo social entre patronal, sindicato y gobierno para la normalización de las políticas de empleo y más medidas de calado que nos vuelvan a colocar en la senda de la normalidad.

-¿Qué mensaje enviaría a potenciales inversores sobre las oportunidades de negocio en el Sur de Tenerife?

El Sur de Tenerife, a pesar de nuestra administración y de nuestra exasperante burocracia, sigue estando en el punto de mira de la inversión internacional, en breve vamos a recibir a una delegación de empresarios franceses interesados en desarrollar actividades en diferentes campos. Nuestras condiciones son excepcionales y eso propicia que el atractivo del Sur de Tenerife sea un diamante en bruto que debemos seguir puliendo y ese trabajo genera muchas oportunidades de negocio e inversión porque nuestra sociedad y nuestros clientes turísticos demandan servicios especializados de alta calidad.