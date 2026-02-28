‘Más Infancia’: la inversión que protege el futuro de los menores

La Fundación ”la Caixa” ha reforzado su posición como uno de los grandes referentes del apoyo social en España gracias a la convocatoria de ayudas Más Infancia, una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo+ que en 2025 atendió a 7.432 niños y adolescentes de familias sin recursos en toda España.

Con una dotación superior a los 48 millones de euros hasta 2029, el programa impulsa el trabajo de 68 proyectos desarrollados por entidades sociales, centrados en la promoción socioeducativa y el acompañamiento integral a menores de entre 0 y 18 años en situación de pobreza o exclusión. En conjunto, junto a las líneas Más Empleo y Más Empleo Joven —orientadas a la inserción sociolaboral de personas vulnerables y jóvenes de 16 a 29 años—, la inversión global alcanza cerca de 124 millones de euros.

En las islas, uno de los ejemplos más significativos es el proyecto de la Asociación Canaria Te Acompañamos contra la pobreza infantil, seleccionado por la convocatoria de ayudas Más Infancia, que trabaja en las zonas más desfavorecidas de Telde (Gran Canaria) para combatir la pobreza infantil desde un enfoque integral.

El caso de Pablo Adrián Trujillo Medina ilustra el impacto real de esta intervención. Derivado por el CEIP Maestro Félix Santana en el curso 2023/2024, accedió al programa con dificultades en la gestión emocional y baja tolerancia a la frustración. Desde entonces ha participado en colonias urbanas en verano, apoyo psicoterapéutico y, en el actual curso 2025/2026, también recibe refuerzo educativo.

Gracias al acompañamiento profesional y a la implicación activa, tanto del menor como de su familia, Pablo ha mejorado sus habilidades sociales, ha fortalecido su gestión emocional y ha interiorizado pautas que le permiten afrontar con mayor equilibrio los retos cotidianos. La actitud proactiva y colaboradora mantenida durante todo el proceso ha sido clave para consolidar avances en el área psicosocial. Actualmente, continúa en seguimiento terapéutico para reforzar herramientas y trabajar nuevos objetivos.

Su madre, Guayarmina Medina, lo resume con claridad: “Esta ayuda es una maravilla, porque trabajo a media jornada y no podría sufragar estos servicios con recursos propios. Mi hijo, al acceder a este programa, dispone de numerosos servicios, clases de ayuda y atención, entre otras. Estamos muy contentos y agradecidos a la Fundación ”la Caixa”.

Más allá de las cifras, que ya son contundentes —más de 8.400 menores acompañados en 2025 en todo el país—, el valor de Más Infancia reside en su capacidad para intervenir de forma preventiva y coordinada, fortaleciendo tanto al menor como a su entorno familiar. No se trata únicamente de apoyo escolar o terapia puntual, sino de generar itinerarios de acompañamiento que rompan ciclos de vulnerabilidad. Programas como Más Infancia mejoran indicadores educativos o emocionales y crean oportunidades reales.

El caso de Pablo refleja el sentido último de esta inversión social: ofrecer herramientas para que cada niño pueda desarrollar su potencial con dignidad y futuro.