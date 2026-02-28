Aviso de la Guardia Civil a los conductores tinerfeños: esto es lo primero que debes hacer si presencias un accidente

El objetivo de la Guardia Civil es velar por la seguridad de los ciudadanos, y ahí se encuentra mejorar la seguridad vial y evitar los accidentes de tráfico.

En ocasiones, los conductores han presenciado accidentes de tráfico pero no han sabido como actuar. Es por ello que los agentes de seguridad ha emitido un recordatorio esencial en su cuenta de X dirigido a todos los conductores que pueden encontrarse con un siniestro.

¿Qué significa un tramo de concentración de accidentes?

La Dirección General de Carreteras (DGC) del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible define como Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) aquellos tramos de carretera que no superan los 3 km de longitud, salvo excepciones.

Según los últimos datos publicados en mayo de 2025 por el Ministerio de Transportes, se han identificado en la Red de Carreteras Españolas (RCE) 105 Tramos de Concentración de Accidentes (TCA), de los cuales 73 se encuentran localizados en vías de gran capacidad y 32 en carreteras convencionales, con una longitud de 84,1 km, sumando todos ellos.

Tramo de concentración de accidentes / ED

Qué hacer en caso de presenciar un accidente

Los agentes recuerda que "lo más importante es proteger tu seguridad y la del resto de usuarios". Por ellos, remarcan que la acción más común de los conductores es auxiliar de inmediato a los afectados, pero es justo lo que no se debe hacer. Lo correcto es detenerse, observar el entorno y asegurarse de que no existen riesgo de sufrir nuevos accidentes, además de alertar al resto de conductores.

Pasos a seguir

El primer paso es alertar al resto de conductores y señalizar correctamente el área del accidente para evitar más siniestros. A continuación, procurar que el resto de vehículos que se aproximen a la zona, lo hagan con una velocidad moderada. Una correcta actuación facilitará la llegada de los servicios de emergencia, ya que necesitan un vía segura y sin obstáculos.

Una vez este en entorno protegido y bajo control, la Guardia Civil recuerda que solo entonces puede valorarse la posibilidad de socorrer a las víctimas.

La clave está en la importancia de actuar con criterio, priorizando la seguridad y evitando decisiones impulsivas que puedan empeorar la situación. Con este recordatorio, la institución pretende promover una respuesta más efectiva y consciente ante cualquier emergencia en la carretera.