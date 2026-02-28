La fiesta de la First Lego: 800 jóvenes se sumergen en la innovación y la robótica

Setenta y cinco equipos, 800 jóvenes participantes y un total de 2.500 asistentes. El Aulario de Guajara se convirtió este sábado en epicentro de la innovación y la robótica de la mano de la XIV edición de la First Lego League (FLL) Canarias, el mayor torneo de este tipo en el Archipiélago. Los equipos Aldeatrón Robotix, La Jaca Robótica, Curiosity Rex y Tech Titans se llevaron la victoria y, con ello, el pase a la Gran Final Nacional de la FLL España, que tendrá lugar el próximo 11 de abril en Burgos.

Pero, en realidad, la vertiente competitiva era casi lo de menos. El recinto universitario vivió sobre todo una jornada festiva y de convivencia entre alumnos de centros docentes del Archipiélago y con edades comprendidas entre los 5 y los 16 años, divididos en dos equipos de la categoría Discover (5-6 años), 31 de Explore (6-9 años) y 42 de Challenge (10-16 años). Se trata de una iniciativa organizada por el Cabildo de Tenerife a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, la asociación Ingeniera Soy y la Universidad de La Laguna (ULL).

A ojos de un profano en la materia, el funcionamiento de la iniciativa parece más complejo de lo que realmente es. A grandes rasgos, la jornada giró sobre dos ejes: la presentación de proyectos de innovación ante unos jueces –este año bajo el reto ‘Unearthed’, centrado en la arqueología y la búsqueda de soluciones tecnológicas para investigar el pasado– y el Juego del robot, en el que los equipos tenían que construir y programar un robot de Lego que fuese capaz de resolver el máximo de desafíos posible.

Entrenamiento

En las plantas superiores del Aulario, grupos de estudiantes procedían a la presentación de esos proyectos mientras que otros realizaban la última puesta a punto de sus robots sobre la zona de entrenamiento. Dos de los equipos que se encontraban por allí eran Arqueobots y Arqueotech, ambos compuestos por alumnos del CEIP Ramón y Cajal del municipio de La Orotava y pertenecientes a la categoría Challenge.

Xerach, Alexis, Carlos, Ainhoa, Dana, Aray, Alexia y Fabio son los componentes de Arqueobots. Aunque se sitúan en la franja de edad más baja de su categoría y hasta admitían con naturalidad que era improbable que ganasen, se lo tomaban en serio y con la voluntad de mejorar. Según sus explicaciones, el funcionamiento de los robots entraña su complejidad, dado que es necesario introducir en el ordenador movimientos precisos para que el dispositivo los reproduzca sobre el tapete de competición.

«A ellos les motiva y les encanta», explicó Julia Lara, una de las profesoras que acompañaba al grupo. «Empezaron hace un par de meses y se lo llevan a casa, quieren practicar en el recreo...», añadió. Han contado, además, con el apoyo de un mentor del Centro del Profesorado del Norte que, en palabras de los estudiantes, los ha «ayudado mucho». Xerach también puso de relieve el trabajo de las docentes: «Sin el esfuerzo que han hecho ellas no hubiese sido posible».

Valor formativo

Julia Lara se detuvo en el valor formativo de la experiencia. Y es que la competición también permite un espacio para que los chicos se desenvuelvan por sí mismos, interactúen con otros equipos y ganen seguridad en un entorno distinto al aula. Y quizá, sin saberlo, se estén impulsando vocaciones tecnológicas. Sin ir más lejos, Alexis y Xerach no dudaron en afirmar que les gusta la innovación y que se lo pasan bien programando.

Cerca de allí, el Colegio Pureza de María de La Cuesta también realizaba los últimos preparativos. Sus equipos, Brilliant Minds y Tech Titans (a la postre uno de los ganadores), afrontaban dos presentaciones de cinco minutos cada una –proyecto de innovación y robot– seguidas de una ronda de preguntas por parte de los jueces. La profesora Judith Marrero hizo hincapié en el esfuerzo de los estudiantes para tratar de realizar un buen papel. Tal es así que han dedicado meses de preparación e invertido tiempo fuera del horario lectivo.

La jornada culminó con la entrega de premios, en la que estuvieron la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, así como el consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, y la directora-gerente del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Olga Martín.

Talento joven

Dávila felicitó a los jóvenes, así como a los organizadores, a las familias, a los entrenadores... «No solo están construyendo robots; están construyendo su propia oportunidad y una nueva manera de resolver los problemas de esta sociedad», manifestó. Por su parte, Martínez destacó que la First Lego League «vuelve a demostrar que Tenerife es referencia en talento joven y tecnología».

El rector de la ULL, Francisco García, celebró la oportunidad de acoger la FLL Canarias 2026 en sus instalaciones «porque hoy están aquí los jóvenes que en un futuro no muy lejano estarán estudiando en nuestra Universidad». Y añadió: «Estamos ante una fiesta del conocimiento con las personas que tendrán que afrontar los retos de futuro de nuestra sociedad. Son la cantera de los futuros profesionales de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas».