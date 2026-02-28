La DGT autoriza al Cabildo de Tenerife las grúas exprés tras dos años de bloqueo

La Dirección General de Tráfico (DGT) autoriza al Cabildo de Tenerife al uso de grúas exprés para retirar con rapidez los vehículos accidentados de las dos autopistas de la Isla, la TF-1 (Sur) y la TF-5 (Norte). Así lo anunció ayer la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, en el pleno ordinario al responder a una pregunta del socialista Javier Rodríguez Medina.

La cuestión iba dirigida a la presidenta, Rosa Dávila –ausente durante tres horas de la sesión por la reunión del Pevolca–, quien recientemente se quejó de que la DGT firmara el protocolo con Gran Canaria y no con la Isla que promovió la iniciativa. Al final, tal y como ya se anunció en octubre del pasado año, ambas administraciones irán de la mano en esa firma del acuerdo, aún sin fecha, que establecerá la DGT una vez que la medida cuenta con el visto bueno del Ministerio del Interior, tal y como confirmó ayer el Gobierno insular. En principio, el servicio funcionará en verano, como anticipó hace unos días el presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales.

La petición del Cabildo de Tenerife se remonta a octubre de 2023 y la DGT la acogió como una iniciativa «interesante» casi desde el principio, pero faltaba el preceptivo permiso oficial.

Plan de movilidad

El plan de movilidad del Cabildo incluye entre sus más de 70 medidas para mejorar el tráfico y, sobre todo, los colapsos en las autopistas de la Isla, la implantación de un servicio de grúas exprés, capaz de retirar vehículos averiados o accidentados en cuestión de minutos, en concreto un cuarto de hora de media, según los cálculos iniciales partiendo de una serie de centros distribuidos por las distintas comarcas de la Isla. Se valora como un elemento fundamental para, al menos, paliar los atascos kilométricos.

La grúa exprés es una de las medidas lanzadas por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, a principios de este mandato para acabar con los embotellamientos en las carreteras de la Isla, especialmente en las autopistas del Sur (TF-1) y el Norte (TF-5). De hecho, el Consejo de Gobierno aprobó en febrero del año pasado una partida de 350.000 euros para este servicio con el fin de retirar los vehículos accidentados o averiados en el menor tiempo posible, operación que, se estimó, se realizaría 15 minutos después del incidente.

La estrechez de los arcenes de ambas autovías impide dejar en ellos los vehículos que se han detenido –por avería o accidente– y que obstaculizan el tráfico hasta que puedan ser retirados. Este hecho y la tardanza del servicio regular de grúas –que se ve afectado también por el propio embotellamiento– provocan importantes atascos que se suman a los que se registran durante las horas punta por la alta densidad de vehículos que circulan por algunos tramos de la red viaria, principalmente el de la TF-5 entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, el más colapsado de todas las carreteras de la Isla, según los datos oficiales.

En algunos puntos, como San Lázaro y Las Chumberas, en el municipio de La Laguna, las medias diarias superan el tránsito de 100.000 vehículos.