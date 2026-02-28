La alerta por fuertes vientos sigue en Tenerife: el pronóstico de la Aemet para este domingo

El Gobierno de Canarias ha actualizado este sábado la situación y mantiene la alerta por viento en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. El resto de islas bajan a prealerta. La mayor incidencia del tiempo se espera en la isla de La Gomera y las vertientes orientadas al sur de Tenerife y Gran Canaria, así como en la zona de cumbres.

El episodio de viento tiene rachas muy fuertes del noreste en vertientes sureste y noroeste así como en cumbres expuestas. Las rachas máximas superarán los 90 km/h en La Gomera.

No se descarta que también puedan alcanzarse localmente y de forma ocasional en medianías del sur en la isla de Gran Canaria y en vertiente sureste y extremo noroeste en la isla de Tenerife.

Pronóstico de la Aemet para este domingo en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo cielos nubosos en el norte de las islas, con probables lluvias débiles y ocasionales en las medianías, ligeros descensos de las temperaturas en zonas orientadas al sur y oeste, y alisio moderado con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes.

Las rachas fuertes o muy fuertes están previstas en vertientes sureste y noroeste en especial de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria durante la primera mitad del día, si bien el viento tenderá a disminuir por la tarde. Habrá brisas en costas del suroeste.

En cuanto al estado de la mar, el viento será del norte o nordeste de fuerza 4 o 6, que arreciará a 7 y ocasionalmente 8, fuerte marejada o mar gruesa y mar de fondo del norte o noroeste con olas de 1 a 3 metros, que aumentarán a 4 en el norte de Tenerife. En la costa norte de Gran Canaria se esperan aguaceros por la tarde, informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

TENERIFE

Predominio de los cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste durante la primera mitad del día. Intervalos nubosos en el oeste y sur, y poco nuboso o despejado en el este y cumbres centrales. Temperaturas en ligero descenso, siendo más significativo en medianías del sur y oeste. Heladas débiles en zonas altas. Alisio moderado que será fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste durante la primera mitad del día. También podrán registrarse en medianías altas de Candelaria y El Rosario. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 22

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías la primera mitad del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la vertiente sur. Alisio moderado que será fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste y en cumbres expuestas durante la primera mitad del día. Tenderá a amainar por la tarde. Brisas en costas sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 17 21

LA PALMA

Predominio de los cielos nubosos en el norte y este con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste. Poco nuboso en el oeste, con algunos intervalos. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas en ligero descenso en el oeste y sin cambios en el este. Alisio moderado, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste, así como en la zona de El Paso de madrugada. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 16 20

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste durante la primera mitad del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Alisio moderado, que será fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sur y extremo noroeste durante la primera mitad del día. Tenderá a amainar por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 15

LANZAROTE

Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos en el norte y los pocos nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, con intervalos de fuerte durante la primera mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 22

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos poco nubosos al sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Alisio moderado, con intervalos de fuerte en Jandía durante la primera mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 22

GRAN CANARIA

Predominio de cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías durante la primera mitad del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas del sur. Alisio moderado que será fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste en especial durante la primera mitad del día. Tendiendo a amainar por la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 21