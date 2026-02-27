Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DANA en Tenerife, en directo | Viento de más de 90 kilómetros por hora, oleaje de cuatro metros y nieve en cumbres

El Gobierno de Canarias activa alertas por viento y fenómenos costeros mientras la DANA deja lluvias, tormentas y nieve en las cumbres del Archipiélago

Jornada de lluvias en Santa Cruz de Tenerife

Jornada de lluvias en Santa Cruz de Tenerife

Nieve en el Teide / ED

Aránzazu Fernández

Haridian del Pino

Tenerife vivirá hoy una nueva jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. La DANA que afecta a Canarias está dejando rachas superiores a los 90 kilómetros por hora, oleaje que puede superar los cuatro metros, precipitaciones localmente intensas y nieve en las zonas más altas.

La Dirección General de Emergencias mantiene activas varias alertas y recomienda extremar la precaución, especialmente en áreas expuestas al viento y en el litoral. En este directo seguimos minuto a minuto la evolución del temporal, las incidencias registradas y las actualizaciones oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del Gobierno de Canarias.

