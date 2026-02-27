En Directo
DANA en Tenerife, en directo | Viento de más de 90 kilómetros por hora, oleaje de cuatro metros y nieve en cumbres
El Gobierno de Canarias activa alertas por viento y fenómenos costeros mientras la DANA deja lluvias, tormentas y nieve en las cumbres del Archipiélago
Tenerife vivirá hoy una nueva jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. La DANA que afecta a Canarias está dejando rachas superiores a los 90 kilómetros por hora, oleaje que puede superar los cuatro metros, precipitaciones localmente intensas y nieve en las zonas más altas.
La Dirección General de Emergencias mantiene activas varias alertas y recomienda extremar la precaución, especialmente en áreas expuestas al viento y en el litoral. En este directo seguimos minuto a minuto la evolución del temporal, las incidencias registradas y las actualizaciones oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del Gobierno de Canarias.
La Aemet avisa: el viento podrá superar los 100 kilómetros por hora mañana viernes en Tenerife
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé calima en altura, lluvias débiles y rachas muy fuerte en el Teide, El Hierro y La Gomera
El potaje de mal tiempo por una dana mantiene en alerta a Canarias
Fenómenos costeros, viento, lluvia, tormentas, nieve, calima... No le faltó nada al mal tiempo que ha traído a Canarias una dana que seguirá afectando hoy a todas las Islas
Johanna Betancor Galindo
Alerta por vientos de hasta 100 km/h en Canarias desde esta medianoche
La Dirección General de Emergencias ha decretado la alerta por fuertes vientos a partir de la medianoche en Gran Canaria y las islas occidentales, ante rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas de cumbre
El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve
La Dirección General de Seguridad y Emergencias mantiene la alerta por fenómenos costeros con olas de hasta cinco metros en las costas del Archipiélago
Una nueva DANA golpea Tenerife con nieve en el Teide, rachas de más de 90 kilómetros por hora y fuerte oleaje
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, pide prudencia ante el empeoramiento del tiempo, con lluvias en el norte de la Isla y el descenso acusado de las temperaturas
Nieve en el Teide: estas son las carreteras que están cerradas
La nieve, con un espesor de hasta tres centímetros obliga al Cabildo de Tenerife a cortar varios tramos de la TF-21 y la TF-24
Raúl Robledo
Tenerife afronta un jueves con lluvias, heladas y vientos muy fuertes, según el pronóstico de la Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el 26 de febrero en el Archipiélago una jornada de inestabilidad con chubascos, descenso de temperaturas y olas de hasta cuatro metros
El Día
Estos son los avisos de la Aemet en Canarias para el viernes 27 de febrero de 2026.
El Día
Posibles nevadas el jueves 26 de febrero en las cumbres de Tenerife.
El Día
El Gobierno de Canarias recuerda los avisos activados por mal tiempo en Canarias.
