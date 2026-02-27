Tenerife en aviso por viento: rachas de hasta 100 km/h este viernes en el Teide

Tenerife afronta este viernes una jornada marcada por rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora en el entorno del Teide y zonas altas de la isla, además de calima en medianías y cumbres y lluvias débiles durante la primera mitad del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

La calima será más notable en zonas de interior y en cotas altas, mientras que las precipitaciones se concentrarán principalmente hasta el mediodía. El viento soplará con especial intensidad en áreas expuestas y cumbres, dentro de un episodio que también afectará a otras islas del Archipiélago.

En el mar se espera viento del norte fuerza 5 a 6, arreciando a 7 mar adentro en costas oeste y este y de forma puntual en el litoral norte. Habrá fuerte marejada, aumentando a mar gruesa mar adentro, con mar de fondo del norte o noroeste de dos a tres metros. No se descartan aguaceros y tormentas.

Predicción por islas

Tenerife

Cielos nubosos en el norte con probables lluvias débiles en general, especialmente durante la madrugada y en medianías, abriendo claros durante la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima, con las concentraciones más significativas en medianías y cumbres. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Máximas en moderado ascenso que podrá ser notable en la vertiente sur. No se descartan heladas débiles en el Teide. Viento moderado a fuerte del nordeste con rachas muy fuertes en la Cordillera Dorsal, Teide, dorsal noroeste, así como en la vertiente sureste y fachada sureste del área metropolitana. Es probable superar los 100 km/h en el entorno del Teide.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 / 22

LA GOMERA

Cielos nubosos en el norte con probables lluvias débiles, especialmente durante la primera mitad del día y en medianías, abriendo algún claro durante la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima, con las concentraciones más significativas en medianías y cumbres. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en moderado ascenso. Viento moderado a fuerte del nordeste con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sureste, suroeste y oeste, donde es probable superar localmente los 100 km/h.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 15 / 21

LA PALMA

Cielos nubosos en el norte y este con probables lluvias débiles, especialmente durante la primera mitad del día y en medianías, abriendo algún claro durante la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima, con las concentraciones más significativas en medianías y cumbres. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en moderado ascenso. Viento moderado a fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste. En zonas altas es probable superar los 90 km/h.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 / 20

EL HIERRO

Cielos nubosos en el norte con probables lluvias débiles, especialmente durante la primera mitad del día y en medianías, abriendo algún claro durante la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima, con las concentraciones más significativas en medianías y cumbres. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero a moderado ascenso. Viento moderado a fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y suroeste, donde es probable superar localmente los 100 km/h.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 / 18

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos en el norte durante la primera mitad del día. Calima en altura, sin descartar concentraciones significativas en zonas de interior. Temperaturas en moderado ascenso. Viento moderado a fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en zonas de interior y vertientes sur y este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 / 23

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos en el norte y oeste durante la primera mitad del día. Calima en altura, sin descartar concentraciones significativas en zonas de interior. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas en moderado ascenso que podrá ser localmente notable en la mitad sur. Viento del nordeste moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en zonas de interior y vertiente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 / 22

GRAN CANARIA

Cielos nubosos en el norte con probables lluvias débiles en general, especialmente durante la primera mitad del día y en medianías, abriendo algún claro durante la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima, con las concentraciones más significativas en medianías y cumbres. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Máximas en moderado ascenso que podrá ser notable en la vertiente sur. Viento moderado a fuerte del noreste con rachas muy fuertes en vertientes sureste y oeste, y especialmente en sus zonas altas y cumbres, donde es probable superar los 90 km/h.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):