Los Realejos reduce el paro un 45,12% en cinco años

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, da cuenta de la “positiva evolución de la economía local, especialmente basada en datos oficiales de empleabilidad, que registraban en febrero de 2021 un total de 5.219 personas desempleadas en el municipio, frente a las 2.864 contabilizadas a cierre del pasado mes de enero de 2026, lo que supone un 45,12% de reducción del paro en Los Realejos en un período de cinco años”.

“Sin duda, el pulso de la empleabilidad con este histórico registro, sumado a unos datos de afiliaciones a la Seguridad Social en cifras récord, con una media de 7.550 cotizantes del municipio en el último año, y el balance positivo entre el número de nuevas aperturas comerciales, más de 65 en 2025, frente a menos cierres empresariales, son reflejo claro y objetivo de una mejor salud económica en Los Realejos”, remarca el edil.

Adolfo González valora que “este impulso económico coincide prácticamente en similar porcentaje, en torno al 45%, con el crecimiento que ha tenido el propio presupuesto municipal en el mismo período del último lustro, un Ayuntamiento de Los Realejos que en 2021 gestionaba 30,1 millones de euros cuenta en este ejercicio 2026 con unas cuentas por encima de los 43,6 millones de euros, donde el gasto social y la inversión son los pilares fundamentales de la gestión, con claros objetivos marcados por el gobierno local que van enfocados al desarrollo económico destinando más de 1,5 millones de euros de manera directa a las áreas de Empleo y Comercio y con incrementos destacados en todas las áreas municipales, lo que también redunda en positivo en la propia economía local”.

“Con todo ello, desde el consistorio realejero la hoja de ruta está marcada hacia la promoción económica, la dinamización y el apoyo al tejido comercial, al fomento de la emprendeduría con ayudas directas, incentivos y un modélico vivero empresarial propio, a los proyectos de formación y de orientación laboral con entidades especializadas para la mejora de las competencias de cara al mercado laboral y a líneas de apoyo transversales en el ámbito educativo”, expone el alcalde.

Destaca, por ejemplo, en esta próxima semana, los días 4 y 5 de marzo, la programación de la III Feria de Profesiones del Norte de Tenerife, que ha asumido como iniciativa propia Los Realejos, y donde se presenta un gran abanico de la oferta de Formación Profesional de la comarca, especialmente de los institutos de la localidad, “un auténtico escaparate de oficios y especialidades que nuestro estudiantado juvenil tiene oportunidad de conocer de cerca para enfocar su formación y su cercano acceso al ámbito laboral, a su propia actividad económica futura, que también será la de este municipio”, valora Adolfo González.

Entre otros proyectos más que ya ha iniciado a lo largo del presente mandato municipal el Ayuntamiento de Los Realejos en materia económica, se trabaja en estos momentos en la redacción de los planes directores de sus zonas comerciales abiertas y, en convenio con el Cabildo de Tenerife, en la redacción técnica para la construcción de un pionero Vivero de Empresas Industriales 4.0 en la localidad, para el que aborda además opciones de financiación con la Fundación INCYDE, que por otro lado desarrollará en el municipio nuevas acciones de digitalización empresarial y dinamización comercial.

El alcalde insiste en que “las líneas a seguir están marcadas, las directas y las transversales, con un objetivo global muy claro desde la gestión municipal, seguir haciendo de Los Realejos un pueblo bonito para vivir, con todos los recursos y servicios posibles al alcance de su ciudadanía y quienes nos visitan, e interesante para invertir, con una economía cada vez más sólida, sostenible, circular y lo suficientemente versátil para integrarse en la transformación digital y los desafíos futuros”.