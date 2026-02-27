La Guancha recupera la Fiesta Murguera en su esplendor y vuelve gratis al pabellón Plus Ultra el sábado 14 de marzo

El Ayuntamiento de La Guancha ha anunciado la recuperación de la Fiesta Murguera de Tenerife en su décima edición, una cita destacada del calendario del Carnaval de Tenerife que regresa al municipio tras el parón y los ajustes aplicados el pasado año y para hacerlo factible vuelve a depositar la confianza en los mentores de esta iniciativa y custodios del espiritu murguero en la localidad: Darío Hernández y José Félix Hernández.

Apuesta del nuevo grupo de Gobierno

El nuevo grupo de Gobierno municipal apuesta por devolver a la localidad este evento, considerado un referente dentro del circuito murguero insular. La celebración tendrá lugar el sábado 14 de marzo en el Pabellón Plus Ultra, con entrada libre hasta completar aforo, reforzando así su carácter popular y abierto a vecinos y visitantes.

Organización del evento

La organización corre nuevamente a cargo de la Concejalía de Cultura y Fiestas, dirigida por Alejandro Hernández, junto a los impulsores, quienes retoman las riendas de una iniciativa que nació con el objetivo de reunir en el norte de la isla a algunas de las formaciones más destacadas del Carnaval.

Murgas participantes

En esta edición participarán seis reconocidas murgas del panorama tinerfeño: Trapaseros, BambonesTiralenguasDiablos Locos, Irónicos y Chaladas. Humor, crítica y espectáculo volverán a darse cita en un formato que recupera la esencia original del evento.

Antecedente en 2025

En 2025 el Consistorio optó por reformular la celebración bajo la denominación Noche de Murgas, reduciendo costes y adaptando el formato a las prioridades sociales del municipio, lo que acabó en una cita que nada tuvo que ver con el espíritu que se caracterízo desde su puesta en marcha. Esta décima edición, La Guancha reafirma su compromiso con la dinamización cultural y con un acto que, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los grandes encuentros murgueros de la isla.