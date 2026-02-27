La Guancha recupera la Fiesta Murguera en su esplendor y vuelve gratis al pabellón Plus Ultra el sábado 14 de marzo
La organización municipal recupera a los promotores de la iniciativa, Darío Hernández y José Ricardo Hernández
El Ayuntamiento de La Guancha ha anunciado la recuperación de la Fiesta Murguera de Tenerife en su décima edición, una cita destacada del calendario del Carnaval de Tenerife que regresa al municipio tras el parón y los ajustes aplicados el pasado año y para hacerlo factible vuelve a depositar la confianza en los mentores de esta iniciativa y custodios del espiritu murguero en la localidad: Darío Hernández y José Félix Hernández.
Apuesta del nuevo grupo de Gobierno
El nuevo grupo de Gobierno municipal apuesta por devolver a la localidad este evento, considerado un referente dentro del circuito murguero insular. La celebración tendrá lugar el sábado 14 de marzo en el Pabellón Plus Ultra, con entrada libre hasta completar aforo, reforzando así su carácter popular y abierto a vecinos y visitantes.
Organización del evento
La organización corre nuevamente a cargo de la Concejalía de Cultura y Fiestas, dirigida por Alejandro Hernández, junto a los impulsores, quienes retoman las riendas de una iniciativa que nació con el objetivo de reunir en el norte de la isla a algunas de las formaciones más destacadas del Carnaval.
Murgas participantes
En esta edición participarán seis reconocidas murgas del panorama tinerfeño: Trapaseros, BambonesTiralenguasDiablos Locos, Irónicos y Chaladas. Humor, crítica y espectáculo volverán a darse cita en un formato que recupera la esencia original del evento.
Antecedente en 2025
En 2025 el Consistorio optó por reformular la celebración bajo la denominación Noche de Murgas, reduciendo costes y adaptando el formato a las prioridades sociales del municipio, lo que acabó en una cita que nada tuvo que ver con el espíritu que se caracterízo desde su puesta en marcha. Esta décima edición, La Guancha reafirma su compromiso con la dinamización cultural y con un acto que, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los grandes encuentros murgueros de la isla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
- La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- Así será la Ciudad del Cine de Tenerife: 680 millones, 13 platós, 15.000 empleos
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
- El Gobierno de Canarias anuncia que el nuevo reglamento para caravanas y autocaravanas llegará en abril o mayo