Fiebre sin foco aparente: Cómo el Hospital Quirónsalud Costa Adeje protege a los niños

La fiebre en la infancia es uno de los motivos más frecuentes de consulta pediátrica, pero no siempre su origen es evidente. En ocasiones, el menor presenta una temperatura igual o superior a 38 grados y, tras una exploración física completa, los pediatras no identifican una causa concreta como otitis, faringitis o gastroenteritis.

Esta situación se denomina fiebre sin foco aparente (FSFA), un diagnóstico inicial que requiere atención, observación y un seguimiento cercano en las siguientes 24-48 horas.

Referencia en Pediatría en el Sur de Tenerife

El Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Costa Adeje se distingue en el sur de Tenerife por su enfoque integral y su capacidad para atender situaciones complejas. Sus especialistas combinan experiencia clínica, protocolos actualizados y un trato cercano a las familias.

“Nuestro objetivo es ofrecer seguridad y confianza. Detectamos señales que pueden pasar desapercibidas y actuamos con rapidez, porque incluso los síntomas más sutiles pueden ser clave en los lactantes”, afirma la doctora Elgin Radtke, pediatra del centro.

¿Qué es la fiebre sin foco?

La doctora explica que se trata de un diagnóstico provisional. En la mayoría de los casos, la fiebre evoluciona y el foco de la infección se manifiesta más tarde. Mientras tanto, la vigilancia pediátrica es fundamental para descartar cualquier complicación.

Causas comunes y factores de riesgo en lactantes

Aunque la fiebre puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente en bebés y menores de dos años.

* Infecciones víricas: En niños correctamente vacunados y mayores de tres meses, más del 80-90% de los casos corresponden a virus autolimitados.

* Infecciones bacterianas graves: Son poco frecuentes en nuestro entorno, pero requieren una detección precoz.

“El signo más importante no es la cifra de la temperatura, sino el estado general del niño”, aclara la Dra. Radtke. Es vital acudir a urgencias si el lactante presenta:

1) Dificultad respiratoria o respiración acelerada.

2) Rechazo de la alimentación o signos de deshidratación.

3) Irritabilidad inconsolable o somnolencia excesiva.

4) Manchas o lesiones cutáneas sospechosas.

Protocolos en menores de tres meses

En menores de tres meses, el protocolo es especialmente riguroso. Se realizan pruebas como análisis de sangre, cultivo de orina y, en casos específicos, punción lumbar para descartar infecciones bacterianas graves que podrían requerir tratamiento antibiótico intravenoso.

Consejos para padres: ¿Cómo actuar ante la fiebre?

La pediatría preventiva busca, ante todo, el confort del pequeño. La Dra. Radtke subraya algunos puntos clave:

* No obsesionarse con bajar la temperatura: El objetivo es mejorar el bienestar del niño.

* Hidratación: Ofrecer líquidos con frecuencia.

* Medicamentos: No se recomienda alternar paracetamol e ibuprofeno de manera sistemática sin indicación médica.

* Duración: Si la fiebre dura más de tres días sin un foco claro, se requiere una reevaluación médica inmediata.

El Hospital Quirónsalud Costa Adeje combina profesionalidad y sensibilidad, consolidándose como la garantía en atención pediátrica en Tenerife para la seguridad de los más pequeños.