Factorii inaugura el primer salón de exposición retail de Canarias

Factorii ha inaugurado oficialmente el primer salón de exposición retail de Canarias en su sede ubicada en Calle Ibaute 27, Edificio Factorii, 38111 Santa Cruz de Tenerife, consolidando su posicionamiento como empresa referente en soluciones integrales para el equipamiento y diseño de espacios comerciales en el Archipiélago.

El nuevo showroom, con más de 500 metros cuadrados de superficie expositiva, ha sido concebido como un espacio estratégico y experiencial donde se recrean implantaciones comerciales reales para distintos sectores del retail, entre ellos:

Textil

Perfumería

Electrónica

Alimentación

Iluminación

Farmacia

Bodega

Ferretería

Cada área permite visualizar soluciones técnicas, recorridos comerciales y configuraciones diseñadas para optimizar la experiencia de compra y la rentabilidad del punto de venta.

Inauguración con amplia representación institucional y empresarial

La jornada inaugural contó con una destacada presencia institucional y empresarial, comenzando con la recepción de invitados entre las 08:45 y las 09:15 horas.

El acto fue abierto a las 09:30 por Abraham Guzmán, quien dio la bienvenida oficial y puso en valor el recorrido de Factorii y su apuesta por el desarrollo del comercio en Canarias.

Posteriormente intervinieron:

Bernard Lonis, Presidente de Zona Centro Santa Cruz

Abbas Moujir, Presidente de FAUCA

Elena Vela, Secretaria General de CEOE Tenerife

Krysten Martín Hernández, Delegada de Comercio del Cabildo de Tenerife

Carmen Pérez, Concejala delegada en materia de empleo, comercio y turismo (Sociedad de Desarrollo) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El cierre institucional corrió nuevamente a cargo de Abraham Guzmán, dando paso a un cóctel-desayuno que permitió a los asistentes recorrer el nuevo espacio expositivo e intercambiar impresiones en un entorno profesional y colaborativo.

Más que un showroom: un impulso al comercio del futuro

El primer salón de exposición retail de Canarias nace como un punto de encuentro entre industria, comercio e innovación. Más allá de la exhibición de producto, se trata de un entorno diseñado para proyectar negocios, analizar implantaciones completas y aplicar criterios de diseño, eficiencia y estrategia comercial.

Con esta iniciativa, Factorii refuerza su compromiso con la modernización del tejido empresarial insular, ofreciendo a empresas y emprendedores un espacio donde planificar el crecimiento de sus establecimientos con visión técnica y competitiva.

La apertura de este salón consolida la sede de Factorii como centro operativo y ahora también como referente expositivo del sector retail en Canarias, contribuyendo activamente a la profesionalización y competitividad del comercio en el Archipiélago.