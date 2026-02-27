Dana en Tenerife: reabiertos los accesos al Parque Nacional del Teide tras la nevada
Ya se puede entrar a la cima de la Isla por La Esperanza y La Orotava tras permanecer cerradas desde este jueves por el mal tiempo
El Cabildo de Tenerife ha reabierto a eso de las 15:00 horas de este viernes 27 de febrero los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide, una vez finalizados los trabajos de retirada de nieve de la calzada, caída por la dana que afecta a todas las Islas, y comprobada la seguridad de las vías.
En concreto, las carreteras TF-24 (entrada por La Esperanza) y TF-21 (por La Orotava) han sido habilitadas nuevamente al tráfico tras permanecer cerradas durante la noche debido a la acumulación de hielo y nieve, una medida adoptada de forma preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención.
La corporación insular mantenía cerrados estos dos accesos desde este jueves por la nevada caída como consecuencia de la llegada de una dana, que entró el miércoles por la noche y sigue afectado este viernes a todo el Archipiélago.
Los servicios de conservación de carreteras han trabajado desde primeras horas para retirar la nieve acumulada y acondicionar la calzada, permitiendo así restablecer la circulación con normalidad. Desde el Cabildo se insiste en la importancia de extremar la precaución al circular por la zona, especialmente en las primeras horas del día, ante la posible presencia de placas de hielo en puntos localizados.
Asimismo, se recuerda a la ciudadanía la conveniencia de consultar el estado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de realizar desplazamientos hacia el Parque Nacional del Teide.
La dana ha dejado un reguero de incidencias, ninguna de gravedad. Las principales han tenido que ver con la caída de árboles por las fuertes rachas de viento, que han alcanzado los 115 kilómetros por hora este viernes en la cumbre de Tenerife.
Las Islas siguen en alerta por el fuerte viento y los fenómenos costeros, con olas superiores a los cuatro metros. De hecho, el mar bravo ha golpeado durante toda la jornada de este viernes las costas tinerfeñas, principalmente las del norte.
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
- La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- Así será la Ciudad del Cine de Tenerife: 680 millones, 13 platós, 15.000 empleos
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
- El Gobierno de Canarias anuncia que el nuevo reglamento para caravanas y autocaravanas llegará en abril o mayo