Dana en Tenerife: se mantienen cerrados los accesos al Teide y se restringe el tránsito en zonas forestales

La nieve caída en la cima de Tenerife como consecuencia de la dana que afecta a todo el Archipiélago mantiene cerrados este viernes 27 de febrero de 2026 los accesos al Parque Nacional del Teide. Por esta razón, los vehículos no puede entrar al espacio protegido por la TF-24 (acceso por La Esperanza) y la TF-21 (por La Orotava) debido a la acumulación de hielo y nieve registrada durante la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención.

Lo asegura el Cabildo de Tenerife en un comunicado en el que detalla que continúan activadas las medidas de prevención y seguridad en toda la Isla ante la situación de alerta por vientos, tormentas, lluvias y calima declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a las previsiones meteorológicas adversas.

En la zona norte del Parque Nacional del Teide, entre Portillo Alto y Montaña Blanca, la noche de este jueves a viernes ha estado marcada por intensas precipitaciones de granizo y lluvia, acompañadas de fuertes rachas de viento.

También se han registrado diversas incidencias, ninguna de gravedad, relacionadas principalmente con el viento y las precipitaciones, que han requerido actuaciones de los servicios de emergencia y conservación de carreteras.

Entre ellas destacan la caída de un poste de luz en la TF-274 (punto kilométrico 4), un árbol ocupando la vía en la TF-143 a la entrada al Batán (macizo de Anaga), la caída de una palmera en la carretera a Chejelipe (zona de San Antonio), un semáforo caído en la calle Álvarez de Lugo con Ramón y Cajal (Santa Cruz de Tenerife), así como ramas y elementos urbanos desplazados en distintos puntos de la isla.

Como otra medida de prevención principalmente por las fuertes rachas de viento, se mantiene la restricción de acceso y circulación en pistas forestales de la Isla desde las 09:00 horas de este viernes, permitiéndose únicamente el acceso a áreas recreativas y zonas autorizadas que permanezcan abiertas.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha señalado que “la prioridad absoluta es la seguridad de las personas, por eso mantenemos cerrados los accesos al Teide y las restricciones en zonas forestales mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas”.

Pérez añadió que “durante la noche se ha trabajado de forma coordinada para atender las incidencias provocadas por el viento y la lluvia, y seguimos monitorizando de manera constante la evolución del fenómeno para adaptar las medidas preventivas en función del riesgo”. Asimismo, hizo un llamamiento a la "prudencia ciudadana", recordando que “es fundamental evitar desplazamientos innecesarios a zonas de cumbre y forestales, así como respetar todos los cierres y las indicaciones de los servicios de emergencia”.

El Cabildo recuerda a la población la importancia de extremar las precauciones, no transitar por carreteras afectadas por hielo, nieve o desprendimientos y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y autoridades competentes, en una jornada marcada por la alerta por vientos, tormentas, lluvias y calima en la isla.

Las fuertes rachas de viento volvieron a superar los 100 kilómetros por hora en la cumbre de Tenerife. Los mayores valores se alcanzaron en Izaña, en el Teide, con 115 kilómetros por hora de madrugada. Ya el jueves, en este mismo punto, se había llegado a alcanzar los 127 kilómetros por hora. El segundo máximo valor se alcanzó en los altos de Vallehermoso, en la isla de La Gomera, con 107 kilómetros por hora.