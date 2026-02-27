La dana deja en Izaña (Tenerife) rachas de 127 kilómetros y casi 80 litros por metro cuadrado, según la Aemet
La Aemet registra fuertes rachas de viento en cumbres de Tenerife y La Gomera, abundantes en Gran Canaria y temperaturas bajo cero en el Teide y La Palma
Tenerife vivió este jueves una de las jornadas más intensas del episodio de inestabilidad asociado a la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afecta a toda Canarias. Los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) reflejan la magnitud del temporal, con rachas huracanadas en cumbres, precipitaciones abundantes y temperaturas bajo cero en zonas altas.
Rachas de hasta 127 km/h en Tenerife
El dato más llamativo de la jornada se registró en el observatorio de Izaña, en Tenerife, donde la racha máxima alcanzó los 127 kilómetros por hora a las 15:40 horas. Además, en ese mismo punto se midió una velocidad máxima sostenida de 96 km/h.
También se superaron los 100 km/h en otros puntos de la provincia occidental. En Candelaria se registraron rachas de 105 km/h y en Vallehermoso, en La Gomera, se alcanzaron los 104 km/h. En Arure, también en La Gomera, el viento llegó a los 89 km/h.
En la provincia de Las Palmas, La Aldea de San Nicolás (Tasarte) y Tías registraron rachas y velocidades máximas próximas a los 60-89 km/h.
Estos valores confirman la intensidad del viento en zonas altas y vertientes expuestas, uno de los fenómenos más adversos asociados a esta DANA.
Casi 80 litros por metro cuadrado en Izaña
En cuanto a precipitaciones, el acumulado más elevado también se registró en Izaña, con 79,8 milímetros. En Gran Canaria, Vega de San Mateo sumó 52,8 mm y Tejeda alcanzó los 50,5 mm.
En Tenerife, Candelaria acumuló 30,6 mm y San Juan de la Rambla 29,8 mm.
Estas cantidades reflejan lluvias persistentes en medianías y zonas altas, aunque sin incidencias graves destacadas hasta el momento. Las precipitaciones han estado asociadas a momentos de mayor intensidad y a la inestabilidad atmosférica generada por la depresión en altura.
Temperaturas bajo cero en cumbres
El episodio también dejó temperaturas mínimas negativas en puntos elevados del Archipiélago.
En Izaña, el termómetro descendió hasta los -1,5 grados a primera hora de la mañana. En el observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, se registraron -0,8 grados. En La Orotava, en la zona de Las Cañadas del Teide, la mínima fue de 0,1 grados.
En Gran Canaria, Vega de San Mateo marcó 2,7 grados y Cruz de Tejeda 3,9 grados.
Por el contrario, las temperaturas máximas se mantuvieron suaves en zonas costeras. Adeje y Mogán (Puerto) alcanzaron los 22,1 grados, mientras que San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas rondaron los 21,8 grados.
