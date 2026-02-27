Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue en directo el avance de la DANA en TenerifeQuiosco bar de la plaza Weyler cierraRey Harald V de Noruega recibe el altaEmergencia hídricaTerremoto de 4,1 en el volcán de EnmedioEncuentran un cadáver en la costa
instagramlinkedin

La dana deja en Izaña (Tenerife) rachas de 127 kilómetros y casi 80 litros por metro cuadrado, según la Aemet

La Aemet registra fuertes rachas de viento en cumbres de Tenerife y La Gomera, abundantes en Gran Canaria y temperaturas bajo cero en el Teide y La Palma

El jueves fue una jornada de lluvias en Santa Cruz de Tenerife debido a la dana.

El jueves fue una jornada de lluvias en Santa Cruz de Tenerife debido a la dana. / María Pisaca

Haridian del Pino

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife vivió este jueves una de las jornadas más intensas del episodio de inestabilidad asociado a la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afecta a toda Canarias. Los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) reflejan la magnitud del temporal, con rachas huracanadas en cumbres, precipitaciones abundantes y temperaturas bajo cero en zonas altas.

Rachas de hasta 127 km/h en Tenerife

El dato más llamativo de la jornada se registró en el observatorio de Izaña, en Tenerife, donde la racha máxima alcanzó los 127 kilómetros por hora a las 15:40 horas. Además, en ese mismo punto se midió una velocidad máxima sostenida de 96 km/h.

También se superaron los 100 km/h en otros puntos de la provincia occidental. En Candelaria se registraron rachas de 105 km/h y en Vallehermoso, en La Gomera, se alcanzaron los 104 km/h. En Arure, también en La Gomera, el viento llegó a los 89 km/h.

En la provincia de Las Palmas, La Aldea de San Nicolás (Tasarte) y Tías registraron rachas y velocidades máximas próximas a los 60-89 km/h.

Estos valores confirman la intensidad del viento en zonas altas y vertientes expuestas, uno de los fenómenos más adversos asociados a esta DANA.

Casi 80 litros por metro cuadrado en Izaña

En cuanto a precipitaciones, el acumulado más elevado también se registró en Izaña, con 79,8 milímetros. En Gran Canaria, Vega de San Mateo sumó 52,8 mm y Tejeda alcanzó los 50,5 mm.

En Tenerife, Candelaria acumuló 30,6 mm y San Juan de la Rambla 29,8 mm.

Estas cantidades reflejan lluvias persistentes en medianías y zonas altas, aunque sin incidencias graves destacadas hasta el momento. Las precipitaciones han estado asociadas a momentos de mayor intensidad y a la inestabilidad atmosférica generada por la depresión en altura.

Nevada en el Teide

Nevada en el Teide

Ver galería

Nieve en el Teide / ED

Temperaturas bajo cero en cumbres

El episodio también dejó temperaturas mínimas negativas en puntos elevados del Archipiélago.

En Izaña, el termómetro descendió hasta los -1,5 grados a primera hora de la mañana. En el observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, se registraron -0,8 grados. En La Orotava, en la zona de Las Cañadas del Teide, la mínima fue de 0,1 grados.

En Gran Canaria, Vega de San Mateo marcó 2,7 grados y Cruz de Tejeda 3,9 grados.

Noticias relacionadas y más

Por el contrario, las temperaturas máximas se mantuvieron suaves en zonas costeras. Adeje y Mogán (Puerto) alcanzaron los 22,1 grados, mientras que San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas rondaron los 21,8 grados.

TEMAS

  1. Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
  3. La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
  4. Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
  5. Así será la Ciudad del Cine de Tenerife: 680 millones, 13 platós, 15.000 empleos
  6. Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
  7. El Gobierno de Canarias anuncia que el nuevo reglamento para caravanas y autocaravanas llegará en abril o mayo
  8. El Teide registra 6.000 terremotos en solo 32 horas: tres terremotos por minuto en el último enjambre

Unas 200 personas se concentran ante el Cabildo de Tenerife para exigir que se mantenga el contrato con la protectora Adepac

Unas 200 personas se concentran ante el Cabildo de Tenerife para exigir que se mantenga el contrato con la protectora Adepac

Cuatro años de prisión por patronear un cayuco de Senegal a El Hierro

Cuatro años de prisión por patronear un cayuco de Senegal a El Hierro

La dana deja en Izaña rachas de 127 kilómetros y casi 80 litros por metro cuadrado, según la Aemet

La dana deja en Izaña rachas de 127 kilómetros y casi 80 litros por metro cuadrado, según la Aemet

Dana en Tenerife, en directo | Viento de más de 90 kilómetros por hora, oleaje de cuatro metros y nieve en cumbres

Dana en Tenerife, en directo | Viento de más de 90 kilómetros por hora, oleaje de cuatro metros y nieve en cumbres

Jorge Gutiérrez, autor de 'La trampa del sexo digital', en su vista a Tenerife: "Muchos jóvenes se acercan a las adicciones porque se sienten solos"

Jorge Gutiérrez, autor de 'La trampa del sexo digital', en su vista a Tenerife: "Muchos jóvenes se acercan a las adicciones porque se sienten solos"

Los bocadillos de porchetta artesanal que no te puedes perder en Tenerife: una parada obligatoria si visitas el Teide

Los bocadillos de porchetta artesanal que no te puedes perder en Tenerife: una parada obligatoria si visitas el Teide

Tenerife en aviso por viento: rachas de hasta 100 km/h este viernes en el Teide

Tenerife en aviso por viento: rachas de hasta 100 km/h este viernes en el Teide

El Cabildo de Tenerife apuesta al 100% por la piedra natural de la isla

El Cabildo de Tenerife apuesta al 100% por la piedra natural de la isla
Tracking Pixel Contents