La dana deja en Izaña (Tenerife) rachas de 127 kilómetros y casi 80 litros por metro cuadrado, según la Aemet

Tenerife vivió este jueves una de las jornadas más intensas del episodio de inestabilidad asociado a la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afecta a toda Canarias. Los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) reflejan la magnitud del temporal, con rachas huracanadas en cumbres, precipitaciones abundantes y temperaturas bajo cero en zonas altas.

Rachas de hasta 127 km/h en Tenerife

El dato más llamativo de la jornada se registró en el observatorio de Izaña, en Tenerife, donde la racha máxima alcanzó los 127 kilómetros por hora a las 15:40 horas. Además, en ese mismo punto se midió una velocidad máxima sostenida de 96 km/h.

También se superaron los 100 km/h en otros puntos de la provincia occidental. En Candelaria se registraron rachas de 105 km/h y en Vallehermoso, en La Gomera, se alcanzaron los 104 km/h. En Arure, también en La Gomera, el viento llegó a los 89 km/h.

En la provincia de Las Palmas, La Aldea de San Nicolás (Tasarte) y Tías registraron rachas y velocidades máximas próximas a los 60-89 km/h.

Estos valores confirman la intensidad del viento en zonas altas y vertientes expuestas, uno de los fenómenos más adversos asociados a esta DANA.

Casi 80 litros por metro cuadrado en Izaña

En cuanto a precipitaciones, el acumulado más elevado también se registró en Izaña, con 79,8 milímetros. En Gran Canaria, Vega de San Mateo sumó 52,8 mm y Tejeda alcanzó los 50,5 mm.

En Tenerife, Candelaria acumuló 30,6 mm y San Juan de la Rambla 29,8 mm.

Estas cantidades reflejan lluvias persistentes en medianías y zonas altas, aunque sin incidencias graves destacadas hasta el momento. Las precipitaciones han estado asociadas a momentos de mayor intensidad y a la inestabilidad atmosférica generada por la depresión en altura.

Nieve en el Teide / ED

Temperaturas bajo cero en cumbres

El episodio también dejó temperaturas mínimas negativas en puntos elevados del Archipiélago.

En Izaña, el termómetro descendió hasta los -1,5 grados a primera hora de la mañana. En el observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, se registraron -0,8 grados. En La Orotava, en la zona de Las Cañadas del Teide, la mínima fue de 0,1 grados.

En Gran Canaria, Vega de San Mateo marcó 2,7 grados y Cruz de Tejeda 3,9 grados.

Por el contrario, las temperaturas máximas se mantuvieron suaves en zonas costeras. Adeje y Mogán (Puerto) alcanzaron los 22,1 grados, mientras que San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas rondaron los 21,8 grados.