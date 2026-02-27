Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue en directo el avance de la DANA en TenerifeQuiosco bar de la plaza Weyler cierraRey Harald V de Noruega recibe el altaEmergencia hídricaTerremoto de 4,1 en el volcán de EnmedioEncuentran un cadáver en la costa
instagramlinkedin

Los bocadillos de porchetta artesanal que no te puedes perder en Tenerife: una parada obligatoria si visitas el Teide

Ofrece bocadillos muy cargados, en los que la porchetta artesanal es el ingrediente principal

Una para obligatoria de camino al Teide

Una para obligatoria de camino al Teide / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

En Tenerife hay un plan obligatorio si visitas la isla y es subir al Teide. Para hacer el viaje más llevadero, hay una parada obligatoria que cada vez recomiendan más tinerfeños. En el parking del mirador de Alteza de La Esperanza se encuentra Los 80’s Foodtruck, un pequeño puesto que ofrece bocadillos únicos.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife no ha dudado en probar los bocadillos y recomendárselos a todos sus seguidores. Al frente, "Goti prepara su propia porchetta artesanal y mezcla tradición Italiana más sabor canario en plena montaña".

"Aquí no hay bocadillos normales"

En esta foodtruck los bocadillos son diferentes y la porchetta artesanal es el ingrediente estrella de sus elaboraciones. El creador de contenido probó:

  • El clásico: pan de ajo con porchetta y tomate seco
  • A lo Canario: pan de ajo con porchetta, queso blanco y chorizo perro
  • Gomerito: pan de ajo con porchetta, cebolla caramelizada y almogrote

Todos los bocadillos llevan mantequilla de ajo que según comenta el creador de contenido aporta un toque intenso "que con el frío de la montaña se agradece el doble".

La parada obligatoria antes de llegar al Teide

Esta foodtruck se ha convertido en una parada obligatoria tanto para los más deportistas o para los conductores que suben hasta el Parque Nacional del Teide o pasan por

Además, "si vas con frío", puede probar un chocolate caliente o incluso una Lumumba, que se prepara con chocolate caliente acompañado de café, licor 43, "mucha nata" y lo corona con canela y una galleta de tiramisú. Un plan perfecto para los amantes de la montaña, la naturaleza y el aire puro, disfrutando de "un bocadillo potente mirando al Teide".

Noticias relacionadas y más

Horario y ubicación

Los 80’s Foodtruck se ubica en el parking del mirador de Alteza de La Esperanza. Abre viernes, sábados, domingos y festivos de 9:30 a 15:00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
  3. La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
  4. Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
  5. Así será la Ciudad del Cine de Tenerife: 680 millones, 13 platós, 15.000 empleos
  6. Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
  7. El Gobierno de Canarias anuncia que el nuevo reglamento para caravanas y autocaravanas llegará en abril o mayo
  8. El Teide registra 6.000 terremotos en solo 32 horas: tres terremotos por minuto en el último enjambre

Los bocadillos de porchetta artesanal que no te puedes perder en Tenerife: una parada obligatoria si visitas el Teide

Los bocadillos de porchetta artesanal que no te puedes perder en Tenerife: una parada obligatoria si visitas el Teide

DANA en Tenerife, en directo | Viento de más de 90 kilómetros por hora, oleaje de cuatro metros y nieve en cumbres

DANA en Tenerife, en directo | Viento de más de 90 kilómetros por hora, oleaje de cuatro metros y nieve en cumbres

Tenerife en aviso por viento: rachas de hasta 100 km/h este viernes en el Teide

Tenerife en aviso por viento: rachas de hasta 100 km/h este viernes en el Teide

El Cabildo de Tenerife apuesta al 100% por la piedra natural de la isla

El Cabildo de Tenerife apuesta al 100% por la piedra natural de la isla

Factorii inaugura el primer salón de exposición retail de Canarias

Factorii inaugura el primer salón de exposición retail de Canarias

Fiebre sin foco aparente: Cómo el Hospital Quirónsalud Costa Adeje protege a los niños

Fiebre sin foco aparente: Cómo el Hospital Quirónsalud Costa Adeje protege a los niños

Los Realejos reduce el paro un 45,12% en cinco años

Los Realejos reduce el paro un 45,12% en cinco años

El jurado decide si allanó en Tenerife la casa de la suegra por ir a recoger su hamaca

El jurado decide si allanó en Tenerife la casa de la suegra por ir a recoger su hamaca
Tracking Pixel Contents